Otwarcie lasów i parków. Podano datę

W poniedziałek 20 kwietnia otwarte zostaną parki i lasy. Wciąż obowiązuje jednak zakaz korzystania z placów zabaw. "Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść" - podkreślił podczas czwartkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Michał Kość /Agencja FORUM

"Przystępujemy do nowego etapu, stopniowego zdejmowania pewnych obostrzeń. W ramach tego zestawu powrotu do nowej normalności, czy do nowej rzeczywistości gospodarczej, mamy przede wszystkim kilka nowych komunikatów. Po pierwsze otwarcie lasów i parków" - zapowiedział premier Morawiecki.



Tym samym od poniedziałku 20 kwietnia zostaje zniesiony zakaz wstępu do lasów i parków (z wyłączeniem placów zabaw).



Oznacza to, że można korzystać z tych miejsc w celach rekreacyjnych, należy jednak pamiętać o zasłanianiu twarzy i zachowaniu społecznego dystansu.



"Nie traktujmy tego jako zaproszenia do niekontrolowanej rekreacji, do bardzo szerokich wyjść. To ma być zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi i tak do tego podchodzimy" - podkreślił szef rządu.