Zainteresowanie Polaków wyjazdami zagranicznymi w ostatnich miesiącach drastycznie spadło. Niezwykle popularna stała się za to krajowa turystyka, a szczególne urlop w Bieszczadach.

Zdjęcie Bieszczady /123RF/PICSEL

Na podstawie najczęściej wyszukiwanych w internecie przez Polaków haseł związanych z wyjazdami na urlop, agencja interaktywna DevaGroup przygotowała zestawienie sześciu najbardziej popularnych kierunków krajowych (Zakopane, Karpacz, Bieszczady, Krynica Morska, Mazury, Łeba) oraz zagranicznych (Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Turcja, Włochy).

Dane zebrane przez Mateusza Najmana z DevaGroup obejmują miesiące od stycznia do lipca 2019 oraz 2020 r. Ich analiza pokazuje, jaki wpływ na decyzje urlopowe Polaków miała pandemia koronawirusa.

- Wzięliśmy pod uwagę wyszukiwania, które miały miejsce wyłącznie w wyszukiwarce Google. Porównane dane to 10 generujących największy ruch słów kluczowych w 2019 vs te same słowa kluczowe w roku 2020 - wyjaśnia Mateusz Najman.

Szczyt turystycznej zapaści

Z raportu wynika, że kwietniu bieżącego roku nastąpił szczyt turystycznej zapaści - aż o 80,5 proc. spadło zainteresowanie zagranicznymi urlopami, a o 71,3 proc. krajowymi.

Jednak już w maju zainteresowanie krajową turystyką wzrosło o niemal połowę (45,8 proc) w porównaniu z tym samym miesiącem 2019 r. Zaś w miesiącach letnich zainteresowanie urlopem w kraju wzrosło o ponad jedną trzecią. Jednocześnie można było zauważyć spadek popularności zagranicznych podróży o prawie połowę.

Rekordowo dużym zainteresowaniem cieszyły się Bieszczady (211 proc. skok zainteresowania w maju). Na drugim miejscu były Mazury (w maju wzrost o 103 proc. rok do roku).

Jeśli chodzi o zagraniczne wojaże, w lipcu najbardziej spadło zainteresowanie Turcją (-74 proc.), Włochami (-70,2 proc.) oraz Hiszpanią (-71,5 proc.).