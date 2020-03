Pandemia koronawirusa. ​Małopolskie: 2,2 mln zł na wsparcie szpitali

2,2 mln zł zarząd województwa małopolskiego przeznaczył na wsparcie małopolskich placówek medycznych w walce z koronawirusem. Pieniądze zostaną wydane na zakup m.in. odzieży ochronnej, środków do dezynfekcji i testów na koronawirusa.

Zdjęcie Pomoc otrzyma m.in. Szpital im. Jana Pawla II (na zdjęciu) /Fot. Piotr Lasyk/REPORTER /East News

"W ramach podpisanej w minionym tygodniu umowy - dotacja w wysokości 2,2 mln zł zostanie przekazana do Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, który pełni rolę koordynatora grupy zakupowej. Szpital rozdysponuje finanse tak, by wojewódzkie podmioty lecznicze otrzymały niezbędne środki potrzebne do walki z wirusem" - poinformował marszałek województwa Witold Kozłowski.

W skład zespołu zadaniowego wchodzą także przedstawiciele szpitali, Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Pomoc dla 18 placówek

Pomoc otrzyma 18 placówek medycznych w regionie. Będą to m.in. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, szpitale: im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, im. św. Łukasza w Tarnowie, im. L. Rydygiera, im. J. Dietla, im. św. Ludwika oraz im. Babińskiego w Krakowie, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu oraz Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego.

Przeznaczenie funduszy

Pieniądze zostaną wydane na zakup wyrobów medycznych, środków ochrony osobistej oraz dezynfekujących, służących zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19. Będą to m.in. maseczki, kombinezony, fartuchy, rękawice, ochraniacze na buty, środki do dezynfekcji rąk, testy na koronawirusa oraz aparat ECMO do pozaustrojowego natleniania krwi.

Realizacja w najbliższych dniach

Zamówienie zostało już złożone. Realizacja zakupów i dostarczenie ich do poszczególnych placówek ma nastąpić - jak podał urząd marszałkowski - w najbliższych dniach. Środki zostaną podzielone między placówki medyczne z uwzględnieniem ich zapotrzebowania wynikającego z posiadanych oddziałów zakaźnych, SOR-ów, a także wzmożonego kontaktu i transportu pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.