Pandemia koronawirusa. Najnowsze informacje na żywo

Pandemia objęła do tej pory swoim zasięgiem ponad 130 krajów. W Polsce odnotowano już 177 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, cztery osoby zmarły. Wśród zakażonych jest także minister środowiska Michał Woś. W poniedziałek późnym wieczorem odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Tematem spotkania był pakiet stabilności i bezpieczeństwa. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo.

Zdjęcie Pandemia koronawirusa /Chung Sung-Jun /Getty Images Zdjęcie /INTERIA.PL

Tydzień po wejściu w życie we Włoszech dekretu rządu, który ograniczył możliwość wychodzenia z domu, nadal nie jest jasne, co można robić, a co jest zabronione. Media i władze udzielają rad obywatelom, którzy często nie wiedzą, jak interpretować przepisy.

Reklama

Nie dzwońcie na numer alarmowy z powodu braku papieru toaletowego - zaapelowała do Amerykanów policja z Newport w stanie Oregon. Z uwagi na epidemię koronawirusa w wielu miejscach USA w sklepach brakuje podstawowych środków higienicznych.

Wydział konsularny Ambasady RP w Mińsku oraz konsulaty w Grodnie i w Brzeście ograniczają od 17 marca obsługę interesantów w związku z zagrożeniem koronawirusem - poinformowała polska placówka dyplomatyczna w stolicy Białorusi.

Państwa, które z powodu pandemii koronawirusa musiały zamknąć szkoły i przejść na nauczanie przez internet, mogą skorzystać bezpłatnie z narzędzi i platform edukacyjnych, używanych w Estonii - ogłosił resort ds. szkolnictwa i badań naukowych tego kraju.

Stany Georgia i Luizjana w USA przełożyły termin swoich prawyborów prezydenckich. W poniedziałek dołączyło do nich Kentucky oraz Ohio, które miało głosować we wtorek. Na Florydzie, w Arizonie i Illinois mieszkańcy prawdopodobnie pójdą we wtorek do urn.

Epidemia koronawirusa to dla Kanady nie tylko problem ochrony zdrowia. Społeczny niepokój starają się już wykorzystać państwa i organizacje wrogie kanadyjskiej polityce, prowadząc akcje dezinformacyjne - uważa Generał Jonathan Vance, szef kanadyjskiego sztabu generalnego.

Matt Colvin ze stanu Tennessee w USA sprzedawał w internecie z zyskiem skupione wcześniej środki dezynfekujące. Sprawą zajęła się prokuratura, mężczyzna dostawał pogróżki i w końcu zdecydował się za darmo przekazać swoje zapasy potrzebującym.

Po tym, jak w Wenezueli wykryto 16 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, prezydent tego kraju Nicolas Maduro we wtorek ogłosił ogólnonarodową kwarantannę. W Wenezueli do tej pory są 33 zakażone osoby.

W Korei Południowej trzeci dzień z rzędu liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem nie przekroczyła stu. Krajowe służby sanitarne poinformowały we wtorek, że ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano 84 nowe infekcje.

Rząd Hiszpanii wprowadził od północy we wtorek kontrole na granicach z Francją, Marokiem i Portugalią z powodu pandemii koronawirusa. Decyzja gabinetu Pedra Sancheza oznacza wstrzymanie kołowego ruchu z sąsiednimi państwami.

W Chinach znów nieznaczny wzrost zakażeń na koronawirusa. Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała w poniedziałek, że w ciągu ostatniej doby odnotowano w Chinach 21 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 13 zgonów wywołanych Covid-19. Poprzedni raport mówił o 16 nowych infekcjach 14 zgonach.

Tunezja zamknęła w poniedziałek granice lądowe i powietrzne dla ruchu pasażerskiego - poinformował premier tego kraju Elyes Fakhfakh w telewizyjnym wystąpieniu. Rząd w Tunisie w piątek zdecydował o zamknięciu granic morskich.

Słynny amerykański aktor Tom Hanks i jego żona Rita Wilson, którzy pięć dni temu poinformowali, iż są zarażeni koronawirusem, opuścili szpital w australijskim stanie Queensland - pisze w poniedziałek magazyn "People".

Traktor wyleczy wszystkich, pole wszystkich wyleczy - powiedział w poniedziałek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, wzywając społeczeństwo, by zachować spokój i nie poddawać się panice. Jego zdaniem problem w mniejszym stopniu dotyczy mieszkańców wsi.

Zainteresowanie infolinią NFZ, gdzie pod numerem 800 190 590 można uzyskać informacje ws. koronawirusa jest olbrzymie. Z pomocą przychodzą firmy, m.in. PGNiG i PGE, które delegują swoich konsultantów, by wsparli infolinię.

Koronawirus zaatakował mieszkańców miasteczka Medicina koło Bolonii na północy Włoch. "Wirus jest szczególnie agresywny i zaraźliwy"- tym burmistrz uzasadnił swą decyzję o zamknięciu do 3 kwietnia 16-tysięcznej miejscowości i ogłoszeniu jej "czerwoną strefą".

O tym, że rząd jest w trakcie prac nad pakietem mówił w poniedziałek premier. "Ten pakiet jest potrzebny, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że mnóstwo branż ucierpi. Cała gospodarka polska, cała gospodarka światowa, a w szczególności europejska z całą pewnością odczują walkę z epidemią koronawirusa" - dodał Morawieck

"Praca w czasach koronawirusa trwa do późnych godzin nocnych. Zarówno dla mnie jak i dla Prezydenta Andrzeja Dudy. Mamy do podjęcia wiele trudnych decyzji w związku z epidemią" - napisał na Facebooku premier Morawiecki.

Zdjęcie ze spotkania opublikowano również na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

W poniedziałek późnym wieczorem odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski zapowiadał, że tematem spotkania będzie pakiet stabilności i bezpieczeństwa.