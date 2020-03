W Polsce badania laboratoryjne potwierdziły dotąd zakażenie koronawirusem u 238 osób, z których pięć zmarło. Po tym, jak we wtorek wieczorem Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku w woj. podlaskim, nie ma już województwa, w którym nie byłoby zakażenia.

Zdjęcie Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce będzie rosła /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Osoby, które w związku z koronawirusem zostały objęte kwarantanną, szczególnie osoby starsze i samotne, powinny pamiętać, że nie są pozostawione same sobie - podkreśla rządowy portal gov.pl/koronawirus. Gdzie szukać pomocy? Najlepiej zadzwonić do ośrodka pomocy społecznej w miejscowości, w której mieszkamy. Ośrodki mają skupić się na pomocy osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym - szczególnie potrzebującym wsparcia w związku z kwarantanną. To one znajdują się w najtrudniejszej sytuacji i nierzadko nie są w stanie radzić sobie same.

Polacy wykupili arechin pomagający leczyć COVID-19. Brakło go dla pacjentów z innymi chorobami - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Jak informuje gazeta, przed tygodniem arechin był dostępny w ponad 60 proc. aptek. Obecnie nie ma go właściwie nigdzie. Powód: w piątek 13 marca Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych wydał dla tego produktu pozytywną decyzję we wspomaganiu walki z koronawirusem.

Rok szkolny we Włoszech nie zostanie przedłużony z powodu epidemii koronawirusa - oświadczyła minister oświaty Lucia Azzolina. Zapowiedziała, że podczas matur zostanie wzięta pod uwagę nadzwyczajna sytuacja, jaka panuje. Rozważane są różne scenariusze - dodała.





40 procent mieszkańców Lombardii, czyli regionu Włoch najbardziej dotkniętego przez epidemię koronawirusa, nadal wychodzi z domu mimo rozporządzenia rządu, które ograniczyło tę możliwość - ustaliły lokalne władze. Według nich za mało ludzi respektuje ten dekret. Obecny bilans koronawirusa w tym regionie to 1640 zgonów zakażonych osób. Potwierdzono tam dotychczas ponad 16 tysięcy przypadków wirusa.





Konieczność zahamowania szybkiego rozprzestrzeniania koronawirusa w Nowym Jorku sprawia, że burmistrz Bill de Blasio ostrzegł we wtorek przed koniecznością wprowadzenia zakazu wychodzenia z domów. W mieście potwierdzono wieczorem 814 przypadków SARS-Cov-2. O tempie w jakim rośnie zagrożenie w Nowym Jorku świadczy fakt, że jeszcze rano we wtorek władze informowały o 644 przypadkach wirusa. Decyzja w sprawie zakazu opuszczania domów miałaby zapaść w ciągu 48 godzin.

Tymczasem w Chinach kontynentalnych zanotowano we wtorek tylko 13 nowych potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem, w porównaniu z 21 dzień wcześniej - poinformowała w środę Narodowa Komisja Zdrowia. Łączna liczba potwierdzonych przypadków infekcji wynosi obecnie 80 894. Od początku epidemii do wtorku zmarło w Chinach kontynentalnych 3 237 osób (wzrost o 11 zgonów w porównaniu z poprzednim dniem).

Zamknięcie granic zatrzymało migrację zarobkową. Dla firm to poważny cios. Ze Wschodu pochodzi duża część ich pracowników - pisze środowy "Dziennik Gazeta Prawna". Ekspert ds. rynku pracy szacuje na łamach środowego "DGP", że w Polsce jest 1,2 do 1,5 mln pracowników ze Wschodu. Składki do ZUS płaci około 500 tys. osób, czyli niemal dwie trzecie nie ma stałego zatrudnienia. A także pozwolenia na pracę, więc do Polski nie wjadą. To często osoby, które świadczą usługi opiekuńcze.





Polacy zostali w domach - więcej dzwonią i częściej oglądają telewizję. Ruch w sieciach telekomunikacyjnych mocno wzrósł - pisze środowy "Puls Biznesu".

Jak informuje "Puls Biznesu", dla tych, którzy weekendy spędzają w domu, ostatni niczym nie różnił się od poprzednich, ale w całym społeczeństwie tryb życia mocno się zmienił. Z danych operatorów telekomunikacyjnych wynika, że znacznie częściej niż zazwyczaj chwytaliśmy za telefon, żeby do kogoś zadzwonić.

Na specustawę pomocową dla zakładów pracy firmy czekają od tygodnia. Znamy pierwsze konkrety - pisze środowa "Gazeta Wyborcza". Pakiet ma być ogłoszony dziś. "Cały czas jest jeszcze dopinany. Ostatnie poprawki wprowadzono do niego po poniedziałkowej wideokonferencji Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami przedsiębiorców i organizacji pracodawców" - czytamy.

"Gazeta Wyborcza" informuje również, że w pakiecie ratunkowym mają się znaleźć ulgi i zwolnienia ze składek ZUS, możliwość stosowania tzw. indywidualnych kont pracy oraz specjalna pomoc zasiłkowa dla osób na umowach-zleceniach, czy dla samozatrudnionych oraz wydłużenie terminu na złożenie deklaracji CIT oraz PIT.

Z aptek znikają środki przeciwbólowe, przeciwwirusowe i suplementy diety. A w hurtowniach zaczyna brakować leków - informuje środowa "Rzeczpospolita". Jak podaje gazeta, choć pierwszy szał zakupów spożywczych nieco minął, kolejki do aptek tylko rosną. "Ludzie robią zapasy równie niepotrzebne jak te spożywcze. Apteki nie przestaną działać, ale, w przeciwieństwie do ryżu czy makaronu, mogą wystąpić okresowe braki w dostępie do farmaceutyków" - ostrzega na łamach "Rzeczpospolitej" wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.



Zdjęcie Minister zdrowia Łukasz Szumowski / Tomasz Jastrzębowski / Reporter

- Wiemy, że w wioskach, które zostały całkowicie zamknięte w północnych Włoszech, po dwóch tygodniach liczba nowych przypadków wyniosła zero. To pokazuje, że izolacja działa. Te społeczności przechorowały i są już zdrowe - powiedział Szumowski w "Gazecie Polskiej".





- Jedyną formą prewencji jest brak kontaktu z zarażoną osobą. Jedyne co działa w 100 proc., to izolacja - powiedział w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" minister zdrowia Łukasz Szumowski. Dodał, że według hipotez na koronawirusa zachoruje 10-20 proc. społeczeństwa.





W związku z koronawirusem w Polsce wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może wprowadzić np.: czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się oraz czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych.



MZ będzie mógł zdecydować również m.in. o czasowym ograniczeniu funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy oraz zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności. Będzie też mógł wprowadzić nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.