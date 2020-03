Do tej pory odnotowano na świecie 194 909 potwierdzonych przypadków COVID-19, zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2. Prawie osiem tysięcy osób zmarło – podał w środę Główny Inspektorat Sanitarny. W Polsce badania w kierunku koronawirusa dały dotąd pozytywny wynik u 287 osób. Pięć z nich zmarło. Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo!

Zdjęcie Polska i świat zmagają się z pandemią koronawirusa /Artur Reszko /PAP

Najnowsze dane: Od 31 grudnia 2019 r. do 18 marca 2020 r. odnotowano na świecie 194 tys. 909 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 7876 zgonów - podał Główny Inspektor Sanitarny. GIS rekomenduje zaniechanie jakichkolwiek podróży.





Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ, którzy dyżurują pod bezpłatnym numerem 800 190 590 i udzielają informacji ws. koronawirusa otrzymują wiele pytań dotyczących funkcjonowania sanatoriów. CJedno z najczęstszych pytań to: robić, jeśli mamy przydzielone miejsce i termin leczenia do sanatorium? Nie wyjeżdżaj na leczenie. Odeślij skierowanie do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ. Nie stracisz miejsca w kolejce oczekujących. Skorzystasz z leczenia w terminie późniejszym, zgodnie ze swoją kolejnością - po ustaniu zagrożenia związanego z koronawirusem.

"Niecodzienny widok" z Warszawy





Flagi wszystkich państw dotkniętych pandemią koronawirusa wyświetlono na pomniku Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro.





Przypomnijmy, że decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka wojsko wesprze policję w walce z koronawirusem. Więcej na ten temat





Londyn wprowadza ograniczenia w ruchu metra.





Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki wezmą w czwartek udział w posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Posiedzenie odbędzie się w BBN w formule telekonferencji - część uczestników będzie się łączyła zdalnie. Tematem posiedzenia będą działania związane z walką z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.

System dotacji w razie przestoju firmy zakłada obniżenie pensji zatrudnionych. Wypłata będzie prawdopodobnie uzależniona od utrzymania etatów - czytamy w czwartkowej "Rzeczpospolitej". Jak pisze dziennik, na bezpośrednie wsparcie dla pracowników i przedsiębiorców rząd planuje wydać tylko 24 mld zł z puli 212 mld zł przeznaczonych na tarczę antykryzysową. Gazeta zaznacza, że większość tych pieniędzy pochłonie wypłata świadczeń dla rodziców opiekujących się dziećmi w domu i wypłata nowych świadczeń w wysokości około 2 tys. zł dla 2,2 mln prowadzących działalność gospodarczą i zleceniobiorców, którzy ucierpieli na epidemii.

Zachorowania na koronawirusa obawia się obecnie 35,3 proc. Polaków, 67 proc. Włochów i 40,8 proc. Niemców - wynika z badania koordynowanego przez agencję badawczą United Surveys opublikowanego w czwartkowej "Rzeczpospolitej". Lęk związany z sytuacją w kraju deklaruje mniej niż co piąty (19 proc.) badany. Ponad połowa (52 proc.) Polaków deklaruje spokój, a trzech na dziesięciu jest poruszonych.





Chiny znacząco zredukowały liczbę zakażeń koronawirusem - informuje "The New York Times".





W ostatnich dniach w Polsce wzrasta liczba transakcji bezgotówkowych - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej". Jak zauważa dziennik, taki sposób płatności promują teraz zarówno rząd, jak i sklepy, banki czy organizacje płatnicze. Gazeta zaznacza, że pandemia koronawirusa ma wpływ na sposoby płatności za codzienne zakupy. Jak podkreślają autorzy materiału, do płatności bezgotówkowych zachęcają i sklepy i rządzący. Apelował w tej sprawie m.in. premier Mateusz Morawiecki. Podobne apele - jak zauważa "Rzeczpospolita" - płyną z banków.

Koronawirus to nie jedyna groźna i śmiertelna choroba panująca w Polsce. W pierwszej połowie marca zanotowano w Polsce 370 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń - wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Z powodu tej choroby zmarło w tym czasie 14 osób.











W ostatnich tygodniach obserwuje się rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, w Regionie Europejskim jest już 37 państw, w których dochodzi do lokalnej transmisji wirusa SARS-CoV-2 (stan na 17 marca).

Łącznie od 31 grudnia 2019 r. do 18 marca 2020 r. odnotowano 194 tys. 909 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 7 tys. 876 zgonów (4 proc.)

Z danych zamieszczonych na stronach GIS wynika, że najwięcej przypadków w Europie odnotowano dotąd we Włoszech - ponad 31,5 tys.; a także w Hiszpanii 11,2 tys.; we Francji - ponad 7,7 tys.; w Niemczech - ponad 7 tys.; w Szwajcarii - ponad 2,6, tys.; w Wielkiej Brytanii - ponad 1,9 tys.; w Holandii - 1,7 tys.; w Norwegii - 1,3, tys.; w Austrii - 1,3 tys. i w Belgii - ponad 1,2 tys.