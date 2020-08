Jeden z pasażerów sobotniego lotu linii Wizz Air z Poznania do Eindhoven był zakażony SARS-CoV-2. Przewoźnik poinformował o tym pozostałych podróżnych - przekazał w piątek (7 sierpnia) rzecznik poznańskiego lotniska.

Informację o zakażonym koronawirusem pasażerze pierwsza podała poznańska telewizja WTK.

Rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn potwierdził w piątek, że linie lotnicze powiadomiły o zakażeniu jednego z pasażerów pozostałe osoby, które leciały 1 sierpnia z Poznania do Eindhoven. Przyznał, że o sprawie dowiedział się w piątek od jednej z pasażerek lotu, która otrzymała wiadomość od linii lotniczej.

"Zgłosiła się do nas z pytaniem, co ma teraz zrobić, bo jutro ma powrotny lot z Holandii" - powiedział Patryn. Dodał, że w jego ocenie na pokładzie samolotu mogło podróżować około 100 osób.

"Wizz Air wyraźnie wskazał na to, że wszyscy pasażerowie tego lotu muszą zgłosić się do stacji sanepidu albo do placówek zdrowotnych" - wyjaśnił.

Kierownik Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Anna Pawłowska przekazała, że linie lotnicze poinformowały pasażerów, a ci zgłaszają się do inspekcji sanitarnej w swoich miejscowościach. "Na terenie powiatu poznańskiego mamy dwie osoby z tego lotu, objęte kwarantanną" - powiedziała.

Przyznała, że poznański sanepid nie otrzymał informacji, ilu pasażerów leciało samolotem.

W Wielkopolsce zanotowano dotąd 4276 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 203 osoby zmarły, a 2830 wyzdrowiało.