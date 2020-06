Pasażerowie podróżujący samolotem muszą przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa

Każdy kto od poniedziałku 1 czerwca zdecyduje się na podróż samolotem, na razie po kraju, musi stosować się do nowych wytycznych, jak m.in. obowiązek noszenia maseczek, utrzymywania dystansu społecznego. Do samolotu nie wejdzie podróżny, którego temperatura jest równa albo przekracza 38 st. Celsjusza.

Zdjęcie Samolot PLL LOT /Darek Delmanowicz /PAP

Od poniedziałku przywracany jest pasażerski ruch lotniczy. Na razie można podróżować samolotem po kraju. Pierwsze rejsy tego dnia uruchomiły PLL LOT, które latają do ośmiu miast - z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.

Z tej okazji narodowy przewoźnik zaprosił dziennikarzy na lot z Warszawy do Szczecina i z powrotem.

Zgodnie z nowymi zasadami, do terminala lotniska może wejść osoba, która posiada bilet lotniczy. Co oznacza, że osoby odprowadzające nie mają tam wstępu. Po wejściu do terminala służby sprawdzają bilet, a następnie mierzą temperaturę za pomocą kamer termowizyjnych.



Jeśli bilet się zgadza, a temperatura ciała jest niższa niż 38 stopni Celsjusza, pasażer może przejść kolejne etapy podróży.

Jeżeli podróżny nie ma karty pokładowej, udaje się do stanowiska linii lotniczej i tam się odprawia. Jeśli ma ją w formie elektronicznej i nie nadaje bagażu, może bezpośrednio przejść do kontroli bezpieczeństwa. W całym terminalu pasażera obowiązuje noszenie maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego. Na podłodze w terminalu są naklejki przypominające o tym, że trzeba zachować odstęp 1,5 metra. W samym terminalu w poniedziałek rano nie było tłoku, było raczej pusto.

Co się zmieniło?

Oczekując na kontrolę bezpieczeństwa, również należy zachować dystans. Po tej kontroli pasażer może udać się bezpośrednio do swojego gate'u i tam oczekiwać na samolot lub pójść na zakupy. Na Lotnisku Chopina część sklepów jest otwarta, w niektórych przed wejściem należy zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki.

Zmieniły się zasady boardingu - po kolei wywoływani są pasażerowie z konkretnych rzędów. Najpierw wsiadają osoby z miejscami z tyłu samolotu, a następnie zapraszani są podróżni z kolejnych rzędów. Procedura ta ma ograniczyć kontakt między pasażerami.

Po wejściu do samolotu lecącego do Szczecina, podróżnych witała załoga posiadająca maseczki oraz rękawiczki. Pasażerowie zajmowali miejsca w układzie szachownicy. Oznacza to, że połowa foteli w samolocie była pusta. Podczas lotu załoga częstowała wodą mineralną oraz drożdżówkami w opakowaniach, starając się nie podchodzić zbyt blisko pasażera. Podczas całego rejsu należało mieć maseczkę na twarzy. Niedostępne były gazety dla podróżnych (w klasie biznes) oraz magazyny pokładowe.

Około 30 lotów każdego dnia

Po wylądowaniu w Szczecinie podczas opuszczania samolotu także obwiązywał dystans społeczny. Po powrocie do Warszawy, po wylądowaniu na Lotnisku Chopina, pasażerom była mierzona temperatura termometrem przykładanym do czoła.

Siatka połączeń PLL LOT od 1 czerwca obejmuje około 30 lotów każdego dnia, w godzinach uwzględniających zarówno potrzeby klientów biznesowych, jak i ruch turystyczny.

W piątek, 22 maja, w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 maja 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. Przedłuża ono okres obowiązywania zakazów w ruchu lotniczym na kolejne 14 dni w odniesieniu do lotów międzynarodowych - do 6 czerwca. Jeśli chodzi o loty krajowe, zakaz ten upłynął 31 maja. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 24 maja 2020 r.