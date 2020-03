"Straż Graniczna jest gotowa do tego, żeby wprowadzić ruch tymczasowy. Będą wyznaczone miejsca, gdzie będzie można przekraczać granice. Od jutra granica będzie zamknięta" – tak o przywróceniu kontroli granicznych mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w RMF FM Paweł Szefernaker.

Zdjęcie Paweł Szefernaker /Jan Bielecki /East News

Inne miejsca, które dają taką możliwość, ale nie będą wyznaczone, będą po prostu zablokowane. Jeżeli chodzi o patrole Straży Granicznej, wojska, to będzie tego dużo więcej w tych miejscach, gdzie jest możliwość przekroczenia granicy. W XXI wieku jest też możliwość fotokomórek i różnych innych rozwiązań związanych z patrolowaniem granicy z powietrza - dodał Szefernaker.



Dopytywany, czy liczebnie starczy odpowiednich służb, by patrolować granice, odpowiedział: "Tak. Straż Graniczna jest gotowa do tego, żeby przywrócić posterunki i kontrole na granicy zachodniej, południowej i z Litwą. Będzie też wsparcie innych służb, jeśli chodzi o patrolowanie granicy".



Wiceszef MSWiA przekazał też, że Polacy wracający do kraju będą skierowani na kwarantannę domową. "Wszyscy będą informowani na granicy, jak ona powinna wyglądać. Będą wypełniali druki, gdzie będą kwarantannę odbywać, z numerem telefony - żeby był kontakt z osobą odbywającą kwarantannę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to dla osób, które nie mają miejsca, w którym mogą odbyć kwarantannę, albo nie chcą narazić swoich bliskich, są wyznaczone w każdym powiecie miejsca do odbywania zbiorowej kwarantanny".

