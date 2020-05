Szef ZNP Sławomir Broniarz ocenił w rozmowie z serwisem money.pl plan powrotu do szkół zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego.

W środę (13 maja) premier Morawiecki i minister Piontkowski poinformowali o kalendarzu kolejnych etapów powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół.



Od 18 maja mają zostać wznowione zajęcia w szkołach policealnych. Ruszą też schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe i świetlice środowiskowe z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej możliwe będzie od 25 maja O tym, czy dziecko będzie nich uczestniczyć, zadecydują rodzice.



Tego dnia mają ruszyć też zajęcia dla uczniów klas ósmych i maturalnych, którzy będą w tym roku zdawać egzaminy.

Z kolei od 1 czerwca, zajęcia w formie konsultacji indywidualnych, bądź w małych grupach, mają być prowadzone dla wszystkich.

"Dobrze nie jest"

"Minister Piontkowski bardzo chciał nam przekazać, że jest dobrze. A dobrze nie jest. Wystarczy posłuchać ministra zdrowia, który bardzo ostrożnie wypowiada się o możliwości organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje" - powiedział w rozmowie z serwisem money.pl szef ZNP Sławomir Broniarz, dodając, że na koloniach gromadzi się więcej dzieci niż w szkołach.

"Skoro organizacja wypoczynku nie jest bezpieczna, to otwarcie szkół też" - stwierdził.

"To będą zajęcia na pół gwizdka"

Szef ZNP krytycznie podszedł też do pomysłu prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkół podstawowych.



"To będą takie zajęcia dydaktyczne na pół gwizdka. Tylko że nauczyciele nie mogą prowadzić zajęć na pół gwizdka, bo rozliczani są z realizacji programu. Co nauczyciel ma zrobić z tymi uczniami, którzy nie będą chodzili do szkoły?" - skomentował Broniarz.



"Szkoły po prostu nie są przygotowane"

Według szef ZNP egzaminy ósmoklasistów należałoby odwołać, a szkoły nie są gotowe na prowadzenie zajęć w formie konsultacji



"Egzaminy ósmych klas w ogóle należałoby odwołać, bo one w obecnej sytuacji naprawdę nie są nam potrzebne. Dla wszystkich byłoby lepiej, gdyby się nie odbyły" - mówił Broniarz.

"A na zajęcia w formie konsultacji szkoły po prostu nie są przygotowane. Nie wyobrażam sobie, jak w obecnych warunkach można je prowadzić" - ocenił.