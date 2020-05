Załogi LOT obsługujące pasażerów podczas lotu zostaną wyposażone w maseczki i rękawiczki. Także pasażerowie będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką podczas całego rejsu - poinformował w poniedziałek, 18 maja, narodowy przewoźnik. Napoje i przekąski będą serwowane w opakowaniach.

PLL LOT w poniedziałek poinformowały, że od 1 czerwca wznowią loty pasażerskie. Początkowo pasażerowie będą mogli skorzystać z połączeń LOT na trasach: z Warszawy do Gdańska - do trzech razy dziennie, z Warszawy do Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry - do dwóch razy dziennie, oraz z Krakowa do Gdańska - jeden raz dziennie.

Szczegóły procedury "BezpiecznyLOT"

"Przez pierwsze dwa tygodnie realizowane będą połączenia w ramach ośmiu krajowych portów lotniczych. Dla bezpieczeństwa i komfortu pasażerów na pokładzie samolotów obowiązywać będzie procedura 'BezpiecznyLOT', wypracowana w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i międzynarodowych organizacji branżowych" - poinformowała w komunikacie spółka.

Przewoźnik tłumaczy, że procedura "BezpiecznyLOT" obejmuje zarówno zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i podczas całej ścieżki, którą pasażer przemierza od chwili dotarcia na lotnisko.

Przewoźnik zapewnił, że filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate-Air), w które wyposażono samoloty LOT, usuwają 99,9 proc. bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Dodatkowo pokład, schowki ponad siedzeniami oraz luki bagażowe są regularnie dezynfekowane za pomocą specjalnych środków biobójczych.

"Załogi pokładowe obsługujące pasażerów podczas lotu zostaną wyposażone w maseczki i rękawiczki. Wszyscy pasażerowie udający się w podróż samolotami LOT-u będą zaś zobowiązani do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu. W ramach serwisu pokładowego będzie miała zastosowanie zasada 'no contact', ograniczająca bezpośrednie interakcje pasażerów z załogą. Napoje i przekąski serwowane będą w indywidualnych opakowaniach" - przekazał LOT.

Ponadto, w celu zminimalizowania kontaktu oraz usprawnienia wejścia do samolotu, pasażerowie otrzymają możliwość przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego w wymiarach 55 cm/40 cm/23 cm i zwiększonej wadze do 10 kg. Przez jedną sztukę bagażu rozumie się zabranie ze sobą plecaka, torebki, laptopa lub reklamówki z zakupami.

Zmiany na lotniskach

"PLL LOT we współpracy z Zarządem Przedsiębiorstwa Państwowego 'Porty Lotnicze', Głównym Inspektoratem Sanitarnym i dyrekcjami lotnisk krajowych wypracowały spójne procedury bezpieczeństwa dla lotów. Planowane zmiany na lotniskach, zgodne z wytycznymi IATA, EASA, KE czy ULC-u, obejmują m.in. kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, odizolowanie pasażerów przylatujących i wylatujących, dystans przestrzenny w gate’ach i podczas boardingu, ograniczenie dostępnej infrastruktury (sklepów, saloników biznesowych), dostęp do środków antybakteryjnych i płatnych dyspenserów z maseczkami ochronnymi czy obowiązek zakrywania ust i nosa, wprowadzony w Polsce od 16 kwietnia br." - czytamy.

Ponadto, w ramach ograniczania kontaktu pasażerów z obsługą lotniska, LOT pracuje także nad zastąpieniem dotychczasowych procedur mechanizmami samoobsługowymi, m.in. obowiązkową odprawą online oraz samodzielnym boardingiem.

Jak przekazano, szczegółowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na lotniskach zostaną przedstawione pasażerom do 25 maja.

Zakaz ruchu lotniczego do 23 maja

LOT do 31 maja włącznie odwołał wszystkie rejsy pasażerskie krajowe i międzynarodowe. Decyzja zarządu narodowego przewoźnika podyktowana jest licznymi ograniczeniami w zakresie ruchu biznesowo-turystycznego, obowiązującymi na terenie UE i innych krajów w związku z epidemią koronawirusa.

W Polsce do 23 maja obowiązuje zakaz ruchu lotniczego na naszym obszarze. Chodzi o loty krajowe oraz międzynarodowe samolotów przewożących cywilnych pasażerów.