"Po południu ukaże się ostateczna wersja rozporządzenia, które ma uszczegółowić przepisy dotyczące obowiązku zakrywania w miejscach ogólnodostępnych ust i nosa w związku z epidemią koronawirusa" - poinformował w środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia zapisano, że "od 16 kwietnia do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu".

Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek projekt rozporządzenia mającego uszczegółowić te przepisy. Resort zaprosił do zgłaszania uwag do projektu - do środy do godz. 10.

Wiceminister zdrowia poinformował na konferencji prasowej, że w tej chwili pracuje specjalny zespół, który zebrał uwagi do projektu. Jak dodał, uwagi mają charakter doprecyzowujący. Kraska przekazał, że ostateczna wersja rozporządzenia zostanie opublikowana w środę po południu.

"Wiele osób może być zakażonych bezobjawowo"

"Dzisiaj ukaże się dokładne rozporządzenie, w jaki sposób w przestrzeni publicznej używać maseczek, jak zasłaniać twarze. To doprecyzuje to rozporządzenie, które było poprzednio i wszyscy będziemy wiedzieli, jak tego sprzętu ochrony osobistej używać" - powiedział Kraska.

"To jest bardzo ważne, bo wiele osób w tej chwili może być zakażonych koronawirusem bezobjawowo, czyli nie wiedzą o swoim zakażeniu w kontakcie z osobami zdrowymi i mogą te osoby zakażać" - dodał.

W jakich miejscach maseczki będą obowiązkowe?

Wiceminister podkreślił, że usta i nos powinny być zakryte w każdym miejscu, w którym może nastąpić kontakt między ludźmi. Jak wskazał, taki wymóg powinien dotyczyć także uczestników komunikacji publicznej, zarówno pasażerów autobusów, jak i kierowców.

Dopytywany, czy te przepisy będą obejmowały także miejsca pracy, wyjaśnił, że to będzie zależało od charakteru pracy. "Będzie to pewnie do decyzji pracodawcy" - powiedział wiceszef resortu zdrowia.

Szczegóły projektu

Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia, nakaz zakrywania ust i nosa ma obowiązywać podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach.

W myśl projektu, obowiązek zakrywania nosa i ust dotyczy też środków publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdów samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Zakrywanie ust i nosa będzie też wymagane w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach.

Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, edukacji leśnej, małej infrastruktury leśnej i biwakowania.

Przepisów - jak wskazano - nie stosuje się m.in. do dzieci w wieku do lat dwóch oraz osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

W projekcie zapisano także, że w razie legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione, można żądać od niej odkrycia ust i nosa.

Resort podkreśla, że zakrywanie ust i nosa nie będzie zwalniało z obowiązku zachowania bezpiecznej odległości m.in. dwóch metrów.