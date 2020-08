Początek roku szkolnego. "Fakt": Rodzice i dyrektorzy boją się chaosu

"Ponad 4,5 miliona polskich dzieci może wkrótce stać się uczestnikami ryzykownego eksperymentu" - alarmują dyrektorzy szkół w piśmie cytowanym przez "Fakt". Swoje obawy wyrażają też rodzice. "Boję się, ale puszczę dziecko do szkoły" - mówi gazecie jedna z mam.

Zdjęcie Nowy rok szkolny w cieniu pandemii / Arkadiusz Ziolek /East News

Nowy rok szkolny rozpocznie się za kilka dni, jednak obawy placówek i rodziców są spore. Od września podstawowym modelem pracy w szkołach mają być zajęcia stacjonarne. Będzie też możliwy model mieszany: dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii sanepidu będzie mógł zadecydować, że część dzieci lub klas będzie uczęszczać do szkoły w tradycyjnej formie, a część uczyć się na odległość.

Przy większym zagrożeniu epidemiologicznym w grę wchodzi przejście całej szkoły na edukację zdalną.

"Będzie dochodzić do zakażeń"

"Nie mamy wątpliwości, że w szkołach będzie dochodzić do zakażeń koronawirusem" - mówi "Faktowi" Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Zdaniem Pleśniara, zalecenia MEN są spóźnione i niedokładne. "Co rząd robił w lipcu? Był na wakacjach?" - pyta. Niejasne przepisy budzą niepokój wśród dyrektorów - zauważa gazeta.

Podobne nastroje słychać też wśród rodziców - czytamy.

"Nikt się z nami nie kontaktował w sprawie rozpoczęcia roku szkolnego. Udało mi się jedynie dowiedzieć, że informacje szkoła przekaże dopiero po radzie pedagogicznej. Mam duże obawy w związku z posłaniem syna do szkoły, bo jeśli ktoś będzie chory, to kwarantanną zostanie objęta cała nasza rodzina, a przecież my musimy pracować" - mówi jedna z mam.

"Boję się, ale puszczę dziecko do szkoły" - dodaje kolejna.

