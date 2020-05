Polacy chcą zniesienie obowiązku noszenia maseczek? Sondaż dla "SE"

Aż 47 proc. badanych uważa, że obowiązek noszenia maseczek powinien zostać zniesiony - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu".

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych wprowadzono 16 kwietnia.

"SE" opublikował w piątek sondaż, z którego wynika, że niemal połowa badanych (47 proc.) uważa, że obowiązek noszenia maseczek powinien zostać zniesiony.

Odmiennego zdania jest 30 proc. ankietowanych.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 15-17 maja br. na próbie 1089 dorosłych Polaków.

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, m.in. na ulicach, w sklepach, kościołach, na targowiskach i dworcach wprowadzono 16 kwietnia, Obowiązuje do odwołania.

Maseczek nie muszą nosić m.in. dzieci do ukończenia 4 lat oraz osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, osoby niesamodzielne i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym albo głębokim.

Przy noszeniu maseczek należy przestrzegać pewnych zasada higieny: nie dotykać jej podczas noszenia, a po ściągnięciu dokładnie umyć ręce mydłem i wodą lub zdezynfekować specjalnym środkiem. Jednorazowe maseczki po ich użyciu należy wrzucać do odpadów zmieszanych, a te wielokrotnego użytku - materiałowe regularnie prać w temperaturze co najmniej 60 st. C.