Nie ma powodu, by robić nadmierne zakupy. Apeluję o rozwagę - mówił premier Mateusz Morawiecki, komentując obecną sytuację w kraju. W całym kraju pojawiło się kilkanaście ognisk koronawirusa. Rząd zdecydował w środę, że żłobki, szkoły i uczelnie będą zamknięte do 25 marca. Od jutra nieczynne będą także instytucje kultury.

Zdjęcie Klienci robią zakupy w sklepie w Rzymie /Fabio Frustaci /PAP/EPA

"Nie ma żadnego powodu do dokonywania nadmiernych zakupów, do wykupowania artykułów. Jesteśmy bardzo dobrze zabezpieczeni. Nasza sytuacja jest daleka od jakiejkolwiek paniki, jaka panuje w niektórych regionach Włoch" - mówi premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji.

Reklama

"Apeluję o rozwagę, bardzo godne podejście do tego problemu, do tego tematu. Jest to pewien test na odpowiedzialność; test społeczny; test, który musimy przejść" - stwierdził Morawiecki.



"Jest to też pewnego rodzaju test na naszą wspólnotowość, na to jak wzajemnie odpowiedzialnie podchodzimy do wzajemnych relacji, do wzajemnych zobowiązań, do troski o innych. Cieszę się, że większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, w jakim położeniu jesteśmy" - dodał.



Ocenił, że położenie to jest trudne, ale patrząc na inne kraje np. Włochy, "widać, że może być ono dramatycznie trudniejsze". "Chcemy zapobiec temu to stało się we Włoszech; zapobiec temu, co dzieje się w niektórych regionach Hiszpanii" - wskazał szef rządu. Jak dodał, po to podejmowane są decyzje służące powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się wirusa.

Koronawirus w Polsce. Puste półki w sklepach 1 / 6 Z najnowszych danych firmy Nielsen, która przeanalizowała zakupy Polaków w ostatnim tygodniu lutego (w dniach od 24 lutego do 1 marca), a więc już po tym, gdy stwierdzono pierwsze zarażenie koronawirusem w kraju, wynika, że sprzedaż niektórych produktów drastycznie wzrosła. Źródło: East News Autor: fot Przemyslaw Graf/Reporter udostępnij