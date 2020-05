Polacy wyjadą na zagraniczne wakacje? Jest odpowiedź rządu

Najpóźniej w środę powinny być już wskazane konkretne daty dotyczące odmrażania kolejnych obszarów życia społecznego i gospodarczego - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Piotr Müller w rozmowie w PR24 przypomniał, że we wtorek odbędzie się spotkanie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Zapowiedział, że najpóźniej w środę powinny zostać wskazane terminy wdrażania kolejnych etapów odmrażania gospodarki i życia społecznego.

"Myślę, że już na tym posiedzeniu powinny zapaść ostateczne rozstrzygnięcia. A kwestie związane z ostatecznym ogłoszeniem tych rozstrzygnięć to jest na pewno ten tydzień. Myślę, że to powinno się odbyć najpóźniej jutro. Powinny być już wskazane konkretne daty dotyczące odmrażania kolejnych obszarów życia społecznego i gospodarczego" - mówił Müller.

Co z wakacjami?

Pytany, czy będzie możliwość spędzenia wakacji zagranicą, odparł, że nie ma w tej kwestii pewności.

"Wyjazd z kraju jest możliwy. Jednak powrót do kraju wiąże się z kwestią kwarantanny. W tej chwili to rozwiązanie pozostaje.(...) Podchodzimy do tego w sposób spokojny i zachęcamy do tego, aby korzystać z wypoczynku letniego w Polsce" - dodał.