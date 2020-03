W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa Radomskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Konrada Vietha zwraca się z prośbą o zgłaszanie się do centrów krwiodawstwa w całej Polsce w celu oddania krwi – taki komunikat zamieściła na swojej stronie mazowiecka policja.

Zdjęcie Apel o oddawanie krwi w związku z koronawirusem /123RF/PICSEL

Prośba jest skierowana zarówno do honorowych dawców krwi, jak i do wszystkich zdrowych osób, które "w ostatnim czasie nie podróżowały do innych krajów i nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną".

Ma oczywiście związek z coraz większą liczbą osób hospitalizowanych w wyniku epidemii koronawirusa.

Na stronach centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa zamieszczone są informacje dotyczące bieżącego stanu zapasów krwi i jej składników.

Potrzebne są jednak wszystkie grupy krwi. Jak czytamy na stronie mazowieckiej policji, "z użytecznego punktu widzenia najbardziej oczekiwana jest krew grupy O RhD- (ujemne), gdyż w nagłych wypadkach, przy braku krwi właściwej grupy, może być przetoczona każdemu biorcy". Problem polega na tym, że jest to jedna z rzadziej występujących grup krwi. Posiada ją zaledwie ok. 7 proc. Polaków".

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. Konrada Vietha w Radomiu znajduje się przy ul. Limanowskiego 42. Rejestracja krwiodawców: poniedziałek, środa godz. 7-14; wtorek godz. 7-18; czwartek, piątek godz. 7-13.30.