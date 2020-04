Policja zapowiada surowe kary za łamanie nowych obostrzeń

Policja zapowiedziała surowe kary dla osób łamiących najnowsze obostrzenia, w tym. m. in. mandaty i wnioski do sądów rodzinnych. "To już nie jest czas na informowanie, na pouczanie" - powiedział w programie "Interwencja Extra" rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka.

Zdjęcie KGP zapowiada: Będzie więcej patroli na ulicach. /Darek Delmanowicz /PAP

Rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka zapowiedział w programie "Interwencja Extra" więcej patroli na ulicach, skrupulatne działania funkcjonariuszy i surowe kary za łamanie najnowszych obostrzeń. Policja dokładnie sprawdzi, czy ktoś rzeczywiście wyszedł do sklepu lub apteki, czy jednak postanowił wydłużyć wyjście o spacer.

"To już nie jest czas na informowanie, na pouczanie. Policjanci będą bardzo skrupulatnie podchodzić do wprowadzonych obostrzeń i osoby, które przez nieodpowiedzialność narażają zdrowie swoje i innych będą musiały się liczyć z surowymi konsekwencjami, jedną z nich będzie ukaranie grzywną" - mówił Ciarka.



W nowych obostrzeniach zaznaczono, że osoba poniżej 18. roku życia musi poruszać się po ulicach z osobą dorosłą. Jak podkreślił Ciarka - za złamanie tej zasady, nastolatków i ich opiekunów czekają bardzo poważne kary.



"Jeżeli taki nieletni będzie przebywał z inną osobą poniżej 18. roku życia, my będziemy w takiej sytuacji informować sąd rodzinny. Natomiast opiekunowie prawni, którzy dopuścili do takich sytuacji muszą się liczyć z konsekwencjami" - powiedział Mariusz Ciarka.



We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Wśród nich znalazł się między innymi ograniczony dostęp do parków, miejsc rekreacji, zamknięcie hoteli, wprowadzenie limitu osób przebywających jednocześnie w sklepie, rozszerzenie kwarantanny domowej, oraz dodatkowe wymogi w miejscach pracy. "Chcemy za wszelką cenę uniknąć tego, co spotkało naszych partnerów w zachodniej Europie" - podkreślił szef rządu podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.