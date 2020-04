Policjanci z Krakowa pomogli kobiecie, mężczyzna w kwarantannie im podziękował

Mężczyzna przebywający na obowiązkowej kwarantannie po powrocie do kraju, widział z okna mieszkania jak nieumundurowani policjanci na osiedlu Szkolnym w Nowej Hucie pomogli starszej kobiecie, która zasłabła. Postanowił im podziękować.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojtek Laski/East News /East News

"Ich zachowanie było wzorowe. Możecie być dumni, że macie takich policjantów w swoich szeregach. Brawo dla tych Państwa z VIII komisariatu na os. Zgody" - napisał w mailu skierowanym do policji pan Grzegorz.

Jak powiedział rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, we wtorek około godz. 13 w rejonie osiedla Szkolnego policjanci z Ogniwa ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komisariatu Policji VIII w Krakowie wracając do jednostki, zauważyli starszą kobietę, leżącą na chodniku. Funkcjonariusze zatrzymali radiowóz i pobiegli sprawdzić, co się stało. Okazało się, że 82-latka w drodze na pocztę zasłabła, po upadku doznała urazu głowy oraz potłuczeń.

Policjant i policjantka udzielili kobiecie pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadamiając jednocześnie pogotowie ratunkowe. Całe zdarzenie widział i sfotografował z okna mieszkania pan Grzegorz.

We wtorek obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia. Swoje uznanie dla pracowników ochrony zdrowia można było wyrazić w akcji BrawaDlaWas! wychodząc na balkony, czy stając w oknie i bijąc brawo przez minutę. Wzięli w niej udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski, marszałek Senatu Tomasz Grodzki oraz wicemarszałek Senatu Gabriela Stanecka-Morawska.