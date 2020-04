Dziewięciu medyków Wojskowego Instytutu Medycznego w czwartek rozpoczyna tygodniową misję w Chicago. Celem wyjazdu jest wsparcie sojuszników, wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy, która może być wykorzystana w Polsce przy zwalczaniu pandemii koronawirusa.

Wysłanie polskich medyków na misję do Stanów Zjednoczonych było jednym z tematów sobotniej rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. W środę szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że wojskowi medycy będą uczestniczyli w uruchomieniu tymczasowego szpitala wojskowego, przeznaczonego dla ponad dwóch tysięcy pacjentów.

Wojskowy Instytut Medyczny zaznaczył, że medycy WIM posiadają szerokie kompetencje i doświadczenie, które zdobyli m.in. niosąc pomoc w walce z koronawirusem we włoskiej Lombardii. "To doskonały kapitał, jaki Wojskowy Instytut Medyczny oraz polska służba zdrowia mogą przenieść do kraju o największej dziś liczbie osób zarażonych oraz zmarłych z powodu COVID-19" - ocenia Instytut.

"Polscy medycy z jednej strony będą się dzielić swoimi doświadczeniami z Polski i Lombardii, z drugiej strony dbamy o to, żeby jak największa liczba żołnierzy Wojska Polskiego była przeszkolona" - zaznaczył minister Błaszczak. Zapowiedział, że niebawem 30 tys. żołnierzy polskiego wojska ukończy szkolenie ze wsparcia medycznego, aby w razie potrzeby pomagać, a nawet zastępować cywilną służbę zdrowia.

W USA medycy wezmą udział w seminariach i webinariach z tamtejszymi lekarzami. Miejscem spotkań będą szpitale i lokalne centra medyczne, gdzie polski personel podzieli się doświadczeniami z opieki i leczenia zakażonych koronawirusem.

Przewidziano także spotkanie z personelem medycznym oraz projektantami powstającego z udziałem US Army największego tymczasowego szpitala w Chicago, w którym docelowo będzie można udzielić pomocy jednocześnie 2250 zakażonym koronawirusem. Szpital powstaje w McCormick Convention Center - największym ośrodku wystawienniczym i kongresowym USA, w którym w 2012 r. odbył się szczyt NATO. Zgodnie z zapowiedziami władz miasta, jeszcze w tym tygodniu przyjmie pierwszych pacjentów.

W środę czterech medyków Wojskowego Instytutu Medycznego rozpoczęło trzydniową misję szkoleniowo-medyczną w Słowenii. Celem wyjazdu jest m. in. wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów i warunków udzielania pomocy ofiarom pandemii koronawirusa.

