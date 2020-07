Od soboty (25 lipca) przedsiębiorcy mogą rejestrować się do programu Polski Bon Turystyczny w platformie PUE ZUS. Prawdopodobnie już od 1 sierpnia rodzice dzieci do 18. roku życia będą mogli planować wakacje z jego wykorzystaniem.

W sobotę rusza rejestracja firm zainteresowanych przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny, natomiast w kolejnym tygodniu (od 31 lipca) wnioski o przyznanie bonu turystycznego będą mogli składać rodzice dzieci do 18. roku życia - zapowiedzieli w tym tygodniu szefowie Ministerstwa Rozwoju.

Zgodnie z wyliczeniami resortu bonem zostanie objętych ok. 6,5 mln dzieci, a wsparcie ma wynieść 3,5 mld zł. Jak podkreślała wicepremier Jadwiga Emilewicz, "bon turystyczny jest pomocą dla polskich rodzin i polskiej turystyki".

Opinie ekspertów

Eksperci, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa, ocenili, że na wprowadzeniu bonu skorzystają nie tylko dzieci i rodziny z dziećmi, ale i przedsiębiorstwa turystyczne, które mają, lub wprowadzą do swojej oferty produkty (usługi, pakiety usług) adresowane do tej grupy odbiorców.

Ich zdaniem, spodziewanym rezultatem wprowadzenia bonów będzie wzrost liczby turystów, w szczególności w segmencie turystyki dzieci i młodzieży, poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw turystycznych zaangażowanych w obsługę tej formy turystyki, zmniejszenie bezrobocia. Zastrzegli, że o tym, jakie korzyści ostatecznie przyniesie bon turystyczny, będziemy mogli się przekonać po pierwszym roku jego obowiązywania.

Inni zwracali uwagę, że program bonów turystycznych tylko dla dzieci nie pomoże np. hotelom miejskim oraz obiektom nastawionym na gości z segmentu biznesowego.

Dla kogo bon turystyczny?

Prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie w sobotę 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500 plus im się nie należy.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Jak skorzystać?

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska przypomina, że realizacja tego świadczenia odbywa się poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, a faktycznie poprzez profil, który należy założyć, albo wykorzystać, jeśli już go mamy. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE dokonujemy aktywacji i otrzymujemy kod, za pomocą którego płacimy pomiotowi turystycznemu. Kiedy dokonamy płatności bonem, otrzymamy potwierdzenie tej płatności SMS-em - przypomniała prezes ZUS.

Podmioty turystyczne zainteresowane przystąpieniem do programu Polski Bon Turystyczny będą mogły zarejestrować się za pośrednictwem PUE ZUS. Tam też będą miały dostęp do swoich rozliczeń.

Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniana na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych.