Polski "pacjent zero" opuścił szpital w Zielonej Górze. "Dostałem dar życia"

Pierwszy pacjent "zero" opuścił oddział zakaźny szpitala w Zielonej Górze. 66-latek spędził w lecznicy ponad dwa tygodnie.

- Dziękuję, że dostałem dar życia. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego. Lekarze dalej obserwują mój wirus do opracowania badań na temat oporności tego wirusa - mówił Mieczysław Pałka, pierwszy pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusa w Polsce, opuszczając szpital w Zielonej Górze.

Przypomnijmy, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u mieszkańca Cybinki w nocy 4 marca. 66-latek przyjechał do Polski autobusem z Niemiec.

Polski "pacjent zero" opowiadał o swoim powrocie do zdrowia: - Pierwszy tydzień to niepewność. Gorączka, kaszel - ciężki stan i przede wszystkim niepewność oraz ciągłe oczekiwane na wyjście.

Mieczysław Pałka podkreślił, że nie otrzymał żadnych wytycznych od Inspekcji Sanitarnej czy lekarzy.

- Nie wiem, jakie mam teraz zalecenia. Jedyne co chcę zrobić to "zniknąć", odpocząć - mówił.



Dodał, że wciąż nikt nie wie, jak wirus może się rozwijać w jego organizmie i jakie są szanse na nawrót zakażenia.