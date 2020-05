Na stronie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego opublikowano mapę placówek, które przyjmują pacjentów, pomimo trwającego stanu epidemii. Jak zaznacza PTS, które wsparło projekt, wielu gabinetom udało się stworzyć bezpieczne warunki umożliwiające leczenie pilnych przypadków.

Zdjęcie Klinika stomatologiczna, zdjęcie ilustracyjne /Rafal Guz /Agencja FORUM

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zwróciło uwagę, że ze względu na rozprzestrzenianie się SARS-Cov-2, część gabinetów stomatologicznych w kraju ograniczyła swoją działalność lub w ogóle przestała przyjmować pacjentów. Jak zaznaczono, wielu placówkom udało się jednak stworzyć bezpieczne warunki pracy, które umożliwiają przyjmowanie pacjentów pilnie wymagających leczenia.

Reklama

Placówki, które przyjmują pacjentów, zostały umieszczone na opublikowanej mapie. Strona daje również możliwość zgłaszania nowych placówek przez właścicieli praktyk.

Autorami mapy są: lekarz dentysta Olga Sowińska oraz technik dentystyczny Rafał Szymelfejnik. Projekt wsparło i pomogło rozbudować Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.

"To była spontaniczna decyzja. W pierwszej fazie stworzyliśmy mapę dla kolegów po fachu, którzy zmuszeni do ograniczenia swojej działalności leczniczej w obawie o zdrowie pacjentów i własne, szukali miejsc, do których mogliby skierować swoich pacjentów" - zaznaczają autorzy projektu w informacji opublikowanej na stronie PTS. W kolejnym kroku, do mapy dodano formularz dla właścicieli gabinetów.

Mapa gabinetów oraz formularz zgłoszeń są dostępne pod adresem https://pts.net.pl/gabinety/.

Jak podkreśla PTS, które przygotowało wytyczne związane z zabezpieczeniem personelu medycznego oraz pacjenta, mapę opracowano w oparciu o zgłoszenia właścicieli praktyk. Zaznaczono jednak, iż umieszczenie na niej gabinetu nie oznacza, że jest on placówką rekomendowaną przez PTS.