Lekarze, ratownicy, pielęgniarki, salowe i inni pracownicy ochrony zdrowia od miesiąca toczą nierówną walkę na froncie pandemii koronawirusa. Ratują zdrowie i życie tysięcy osób. To dzięki ich pracy i poświęceniu mamy szansę wyjść z tej trudnej sytuacji. Dlatego #BrawaDlaWas!

Zdjęcie Lekarze, ratownicy, pielęgniarki, salowe i inni pracownicy służby zdrowia codziennie walczą z koronawirusem /INTERIA.PL

Od miesiąca niemal codziennie w naszych materiałach informujemy Was o wyzwaniach i trudnościach, z jakimi borykają się pracownicy ochrony zdrowia. Wiemy, że ich praca kosztuje mnóstwo wysiłku, wyrzeczeń, a nierzadko również łez. Dlatego apelujemy do wszystkich Polaków, by wyrazili swoje uznanie dla całego personelu medycznego.

Już 7 kwietnia, w Światowy Dzień Zdrowia, podziękujmy brawami wszystkim pracownikom ochrony zdrowia za heroiczną walkę z trwającą epidemią.

Jak podziękować?

To proste! Mamy na to kilka sposobów:

- 7 kwietnia o godz. 13 możecie stanąć w swoich oknach lub na balkonach i brawami podziękować personelowi medycznemu za poświęcenie i troskę,

- albo wpisać podziękowania w naszą księgę wdzięczności, którą znajdziecie TUTAJ,

- jak również opublikować wyrazy wdzięczności w dowolnej formie (posty, zdjęcia, filmy) w social mediach, koniecznie dodając hasztag #BrawaDlaWas.

Niech nasze podziękowania trafią do wszystkich, którzy pracują w ochronie zdrowia! Przekażmy słowa uznania i pokażmy, że w tych trudnych chwilach także oni mogą liczyć na nasze wsparcie!

Podziękuj ochronie zdrowia na naszym Forum!

Zdjęcie 7 kwietnia o godz. 13 bijemy dla Was brawa / INTERIA.PL