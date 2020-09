Premier do uczniów: Ważne, byście przestrzegali norm sanitarnych

Nie chcemy powtórki z ostatnich miesięcy, dlatego tak ważne, by przestrzegać pewnych norm, by jak najszybciej móc wrócić do całkowicie normalnego trybu uczenia się - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji roku szkolnego w szkole podstawowej w Żyrardowie (Mazowieckie).

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Tomasz Gzell /PAP

Podczas inauguracji roku w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi i dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie premier podkreślił, że zamknięcie szkół w marcu i przejście na kształcenie na odległość było trudną i nietypową sytuacją. - Ale daliśmy wspólnie radę: uczniowie, nauczyciele, rodzice. Nie chcemy tej sytuacji w przyszłości. Dlatego tak ważne, by przestrzegać pewnych norm, by jak najszybciej móc wrócić do całkowicie normalnego trybu uczenia się - wskazał szef rządu.

Reklama

Morawiecki mówił też o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. "Codziennie na terenie Rzeczpospolitej ginęło prawie 3 tys. obywateli RP. Taką bestialską hekatombę zgotowali nam Niemcy. Ci, którzy się im przeciwstawili, jak Armia Krajowa, reprezentowali najwyższe i najlepsze wartości. Nie tylko legenda ich żyje dzisiaj, ale oni są w nas, bo nie byłoby nas dziś takimi, jacy jesteśmy. Nie byłoby szkół. Nie byłoby Polski bez obrony polskości i człowieczeństwa " - zaznaczył.

Dodał, że to, co Niemcy nam zgotowali, to była odwrotność człowieczeństwa. - Każdy, kto walczył z tym złem, był po stronie dobra - stwierdził Morawiecki.

Przytoczył też słowa Arystotelesa, że "początek zdaje się być więcej niż połową całości". - Jak już wejdziecie w ten nowy rok szkolny, to bardzo szybko się okaże, że jest już pierwszy semestr za wami, a potem będą wakacje - zauważył.

Premier podziękował nauczycielom za trud nauczania, rodzicom za cierpliwość podczas zdalnej nauki, a uczniom za dostosowanie się do warunków - tych sprzed wakacji i tych obecnych.

- Życzę, by przyjaźnie, które tutaj macie, były ważniejsze niż Facebook, a nauczyciele by byli ważniejsi od Google; żebyście chłonęli wiedzę najszybciej, jak tylko pozwolą wam wasze umysły, a nawet jeszcze szybciej i żebyście mieli w tym wiele radości. I żeby wakacje przyszły szybciej niż się tego spodziewacie, ale z bardzo dobrymi stopniami na świadectwach - podkreślił premier.

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 szkoły - które w związku z epidemią COVID-19 od połowy marca do końca czerwca prowadziły kształcenie na odległość - wracają do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne. W razie wystąpienia zakażenia w szkole, część lub wszyscy uczniowie będą na oznaczony czas przechodzić na naukę zdalną.