Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zaapelował do uczestników pielgrzymek na Jasną Górę, aby w tym roku z powodu epidemii powstrzymali się od pielgrzymowania do miasta. Z kolei zakon paulinów zachęca, by przybywać do klasztoru - z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Zdjęcie Klasztor na Jasnej Górze /Albin Marciniak /East News

W poprzednich dniach władze Częstochowy deklarowały przygotowania do wakacyjnego sezonu pielgrzymkowego. Samorząd sygnalizował, że choć pątników będzie w tym roku mniej niż zazwyczaj, służby zadbają o bezpieczeństwo i porządek m.in. w czasie ich przejścia przez miasto.

We wtorek wieczorem apel o zaniechanie pielgrzymowania w tym roku opublikował jednak na swoim facebookowym profilu - w formie nagrania wideo - prezydent Częstochowy.

"Szanowni pielgrzymi, każdego roku przybywacie do naszego miasta bardzo licznie i jesteście mile widzianymi gośćmi. Dziś Polskę i cały świat dotknęła pandemia koronawirusa. W czasie wprowadzonego stanu epidemii na obszarze całego kraju powinniśmy zachować ostrożność i rozsądek" - podkreślił Matyjaszczyk.

"Dla mnie, ale wierzę też, że i dla was, najważniejszą dziś wartością jest zdrowie i życie najbliższych. Dlatego rokrocznie zapraszając Was do Częstochowy tym razem proszę: przybywajcie i czujcie się u nas, jak u siebie w domu, ale w przyszłym roku" - zaapelował.

"Proszę o powstrzymanie się od pieszego pielgrzymowania"

"Nie chciałbym, aby pielgrzymki o pięknej, wielowiekowej tradycji stały się źródłem nowych ognisk zachorowań na koronawirusa. W tym roku proszę Was więc, o ile to możliwe, o powstrzymanie się od tradycyjnego pieszego pielgrzymowania do naszego miasta, bo tworzenie skupisk ludzkich i nieograniczony kontakt z nieznajomymi ułatwia rozprzestrzenianie się wirusa" - przypomniał.

"Również na co dzień stosujcie wszystkie możliwe środki ostrożności, bo walka z koronawirusem to nasza wspólna odpowiedzialność i wierzę, że możemy ją wspólnie wygrać" - zwrócił się do pielgrzymów Matyjaszczyk.

Jego zdaniem udaje się to już w Częstochowie, gdzie - jak zaznaczył - dzięki mądrości i zdyscyplinowaniu mieszkanek i mieszkańców oraz dzięki wysiłkowi medyków i wolontariuszy, a także innych służb, jest bardzo niewiele zakażeń koronawirusem oraz zachorowań na COVID-19.

"Niech tak pozostanie i niech tegoroczny sezon pielgrzymkowy nie stanie się źródłem trosk o zdrowie - także dla żadnego z pielgrzymów. A w przyszły roku spotkajmy się wszyscy w naszym mieście: radośni, pełni nadziei i przede wszystkim zdrowi" - zakończył prezydent Częstochowy.

"Paulini zachęcają do nawiedzania Jasnej Góry"

Pytany o ten apel rzecznik Jasnej Góry o. Michał Legan zapowiedział, że w środę po opublikowane zostanie zaproszenie przeora, kierowane do pielgrzymów. Przypomniał też materiał biura prasowego Jasnej Góry z 28 czerwca br., w którym jasnogórscy paulini i częstochowska policja przypominają o konieczności przestrzegania przepisów sanitarnych.

W materiale przypomniano m.in. o obowiązku zakrywania nosa i ust w razie braku możliwości zachowania dwumetrowych odstępów od innych osób oraz we wnętrzach, w tym w kościołach. Wezwano do częstego mycia rąk i zapewniono o rozstawieniu na Jasnej Górze dystrybutorów płynu odkażającego, a także o bieżącej dezynfekcji konfesjonałów, ławek czy krzeseł.

"Paulini zachęcają do nawiedzania Jasnej Góry i zapewniają o stosowanych przez nich środkach ochronnych. Kustosz o. Waldemar Pastusiak podkreśla, że klasztor od początku przestrzega rygorów bezpieczeństwa, w przekonaniu, że jest to wyraz troski o bliźniego i siebie samego" - napisano w informacji sanktuarium z 28 czerwca.

Pielgrzymki zgodnie z wytycznymi

Z kolei 3 lipca miasto przypomniało, że w tym roku pielgrzymki powinny być organizowane i przebiegać zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego.

Oznacza to m.in., że w pielgrzymkach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe, wszyscy pielgrzymi muszą mieć zapewniony dostęp do środków higienicznych i punktów sanitarnych; muszą być też wyposażeni w maseczki, środki do dezynfekcji, często myć i odkażać ręce oraz utrzymywać bezpieczną odległość od rozmówców i współpielgrzymujących.

Samorząd zastrzegł, że na zabezpieczenie przejścia przez Częstochowę i wejścia na Jasną Górę mogą liczyć tylko zgłoszone grupy piesze. W lipcu br. zgłoszono nadejście 16 zorganizowanych grup pielgrzymkowych, łącznie z ok. 1,4 tys. osób. W lipcu ub. roku zgłoszono przybycie na Jasną Górę 42 zorganizowanych grup pielgrzymów, liczących łącznie ponad 10 tys. osób.