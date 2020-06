"Nie mogę zrozumieć warcholstwa niektórych kandydatów na prezydenta, którzy podczas żenującej debaty prezydenckiej mówią, że oni szczepić się nie mają zamiaru" - powiedział prof. Krzysztof Simon w rozmowie z Onetem.

Zdjęcie Prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu /Marek Kowalczyk /Reporter



Reklama

"Tych, którzy zapomnieli o pandemii, którzy dziś głośno mówią, że koronawirus nie istnieje, zapraszam do mojego szpitala, niech zobaczą, jak ludzie umierają. Nie ma ich na szczęście wielu" - powiedział profesor.



Jak dodał, "zamykamy część oddziałów, przypadków jest mniej, ale ciągle się zdarzają".



"My, lekarze tracimy na wiarygodności, nikt nas nie chce słuchać, bo jak poseł Jakubiak, wypowiadając się publicznie, nie odróżnia testu przesiewowego od testu potwierdzającego zakażenie, to ręce opadają. Mógłby sobie odpuścić zabieranie głosu, bo to jest smutne i żałosne" - stwierdził prof. Simon.

"Niech on się lepiej wypowiada na tematy, na których się zna, bo to tak, jakbym ja dzisiaj zaczął się wymądrzać w kwestii produkcji piwa, o której nie ma zielonego pojęcia" - powiedział kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.