Prof. Krzysztof Simon o znoszeniu restrykcji: Jestem oszołomiony

"Jestem oszołomiony radykalizacją tego wszystkiego" - w ten sposób prof. Krzysztof Simon komentuje w rozmowie z "Gazetą Wrocławską" ogłoszoną przez premiera decyzję o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek na otwartej przestrzeni oraz zniesieniu limitów w sklepach i kościołach.

Przypomnijmy, od soboty 30 maja noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych nie będzie obowiązkowe, nie będzie również limitów osób w sklepach, restauracjach czy kościołach. Będą możliwe też zgromadzenia do 150 osób.



"Jestem oszołomiony radykalizacją tego wszystkiego"- komentuje w rozmowie z "Gazetą Wrocławską", prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego szpitala przy ul. Koszarowej we Wrocławiu, gdzie leczeni są pacjenci z koronawirusem.



Prof. Simon ostrzega, że luzowanie obostrzeń na przykład w restauracjach, może spowodować gwałtowny nawrót epidemii. "Obym się mylił" - mówi.





"Zabrakło mi miejsc na intensywnej terapii"

W czasie środowej konferencji prasowej w Kancelarii Premiera minister zdrowia Łukasz Szumowski tłumaczył, że za luzowaniem obostrzeń przemawia fakt, że obecnie ponad 80 proc. łóżek w szpitalach dla pacjentów z COVID-19 jest wolnych, a w przypadku respiratorów - ponad 90 proc. jest wolne.



Co na to prof. Simon?



"U nas liczba zakażeń się nie zmniejsza. Dziś (w środę, 27 maja - red.) zabrakło mi miejsc na intensywnej terapii. Mam tylko kilka rezerwowych, ale i te się pewnie zapełnią" - poinformował ordynator wrocławskiego szpitala.



Prof. Simon już w poniedziałek (25 maja) alarmował, że po dwóch tygodniach spadku, znów zaobserwowano zwiększenie liczby osób zakażonych koronaworusem, które trafiają do placówki przy Koszarowej.





Ponad 22 tys. zakażonych, ponad 1000 zgonów

W czwartek rano (28 maja) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 127 przypadkach zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Stwierdzono również dwa zgony.



W Polsce od początku epidemii na koronawirusa potwierdzono u 22 600 osób. 1 030 pacjentów zmarło, a 10 560 wyzdrowiało.



