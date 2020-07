Prof. Krzysztof Simon: Wirus w dalszym ciągu jest agresywny

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce przekroczyła w weekend 40 tys. Na świecie odnotowano w sumie 605 tys. ofiar śmiertelnych i niemal 14,5 mln zakażeń. "Martwi mnie, że nie jesteśmy w stanie na świecie zapanować nad tą epidemią w racjonalny sposób" - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 prof. Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Zdjęcie Prof. Krzysztof Simon /Marek Berezowski /Reporter

Prof. Krzysztof Simon był pytany w "Faktach po Faktach" TVN24, co najbardziej martwi go w obecnych statystykach dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce i na świecie.



"Martwi mnie to, że nie jesteśmy w stanie na świecie zapanować nad tą epidemią w racjonalny sposób" - odpowiedział. Ordynator oddziału zakaźnego wrocławskiego szpitala przypomniał przy tym, że wirusa SARS-CoV-1 udało się opanować i "dość szybko ograniczyć". Tymczasem, jak podkreślił, koronawirus SARS-CoV-2 nadal gwałtownie się szerzy.

"Epidemia zaczyna dotykać kraje biedniejsze albo gorzej zorganizowane, np. Indie, Brazylię, co jest zupełną katastrofą w skali różnic społecznych. (...) To jest tragedia, bo ci ludzie nie uzyskują pomocy albo jest ona znikoma, nie przestrzegają żadnych reguł, które my założyliśmy tu, w Europie" - podkreślił.





"Wirus w dalszym ciągu jest agresywny"

Prof. Simon przypomniał w "Faktach po Faktach", że koronawirus nie jest zagrożeniem dla młodych ludzi, jeśli nie mają oni innych schorzeń, natomiast - jak podkreślił -

"wirus w dalszym ciągu jest agresywny dla ludzi z wielochorobowością, starszych".



Zaznaczył też, że jedynie 18-20 proc. zakażonych osób wykazuje symptomy COVID-19.

"Pozostali nie pójdą do lekarza. Jeżeli ktoś podaje, że jest dwieście, trzysta, pięćset przypadków, to ja to zawszę mnożę przez cztery, przez pięć i wydaje się to racjonalne" - powiedział.



Koronawirus w Polsce 1097 56 2534 49 14418 373 1040 54 3073 152 319 1 3453 190 890 45 3630 193 5704 365 724 49 915 16 298 2 746 39 660 23 882 20

