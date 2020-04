Prof. Simon: Nie rozumiem prześladowania ludzi za bieganie

Prof. Krzysztof Simon, szef oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu ocenił niektóre z wprowadzonych przez rząd restrykcji, mających na celu ograniczenie epidemii koronawirusa. - Absolutnie nie rozumiem prześladowania ludzi i dawania mandatów za to, że biegają czy jeżdżą na rowerach. Niech założą maski i się ruszają - powiedział na antenie TVN24.

Zdjęcie Ordynator oddziału zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon /Maciej Kulczyński /Reporter

W ostatnich dniach wiele kontrowersji budzi sprawa wystawiania mandatów za bieganie czy jazdę na rowerze.



Reklama

W tej sprawie zabrał także głos ordynator oddziału zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu prof. Krzysztof Simon. - Absolutnie nie rozumiem prześladowania ludzi i dawania mandatów za to, że biegają czy jeżdżą na rowerach. Niech założą maski i się ruszają - powiedział na antenie TVN24 prof. Krzysztof Simon.



- Przecież jak będziemy ćwiczyć, to chyba nas to uodporni, a nie odwrotnie. Póki co przybywa osób, które siedzą w domach i spożywają nadmierne ilości alkoholu. Mamy pełno takich przywożonych na izbę przyjęć z alkoholowym zapaleniem wątroby. To będzie katastrofa. To właśnie tężyzna fizyczna przeciwdziała szerzeniu się tego rodzaju zakażeń, a nie siedzenie w domu, kłótnie i picie wódki - powiedział.



Przypominiał, że już od jakiegoś czasu postuluje, aby wszyscy obywatele nosili maseczki w przestrzeni publicznej. - Nie wiem, dlaczego zostaje to wprowadzone po świętach, a nie teraz. Spłyciliśmy to ewidentnie. Powinniśmy też przed wejściem do każdego sklepu dezynfekować ręce - dodał.



Nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej będzie obowiązywać od czwartku 16 kwietnia.