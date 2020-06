Przybyło górników z koronawirusem. Znaczący wzrost zachorowań w kopalni Zofiówka

381 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w ostatnim czasie wśród pracowników należącej do JSW kopalni Zofiówka. Łącznie w kopalniach jastrzębskiej spółki jest ponad 2,5 tys. zakażonych górników, a w Polskiej Grupie Górniczej ponad 1,5 tys. Przybywa też osób, które wyzdrowiały z COVID-19.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce. Testy przesiewowe górników, pracujących w kopalni Ziemowit, 3 bm. w Lędzinach (woj. śląskie) / Andrzej Grygiel /PAP

Znaczący wzrost zachorowań w jastrzębskiej kopalni Zofiówka (część kopalni zespolonej Borynia-Zofiówka) to następstwo otrzymania z laboratoriów kolejnej partii wyników testów, wykonywanych wśród załogi zakładu w ramach badań przesiewowych. Testy potwierdziły obecność wirusa Sars-CoV-2 w kolejnej grupie pracowników. Łącznie w Zofiówce zakażonych jest 910 osób, wobec 529 raportowanych dobę wcześniej.

W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono najwięcej zakażeń koronawirusem w górnictwie - w piątek rano chorych było 2526 pracowników, wobec 2145 dobę wcześniej. Największe w JSW ognisko koronawirusa to kopalnia Pniówek w Pawłowicach, gdzie w piątek zakażonych było 1587 pracowników - od czwartku liczba ta nie uległa zmianie. W kopalni Borynia choruje 12 osób, w kopalni Budryk siedem (wzrost o jedną), a w kopalni Jastrzębie-Bzie, gdzie również prowadzone będą badania przesiewowe załogi - 10. Kwarantanną jest objętych 211 pracowników JSW.

W których kopalniach PGG najwięcej chorych?

Jeden nowy przypadek koronawirusa wykryto w ostatnim czasie wśród górników Polskiej Grupy Górniczej, gdzie od początku epidemii zakażenie potwierdzono u 1504 pracowników - 495 z nich już wyzdrowiało. 1481 pracowników PGG jest w kwarantannie - to ok. 150 osób mniej niż dobę wcześniej. W ramach badań przesiewowych od pracowników Grupy pobrano dotąd 30,9 tys. wymazów do testów na obecność koronawirusa.

W PGG najwięcej chorych jest w kopalniach: Jankowice (671), Sośnica (460), Murcki-Staszic (235), Bielszowice (71), Marcel (17), Bolesław Śmiały (13) i Ziemowit (9). Od jednego do kilku przypadków zakażenia potwierdzono także w innych kopalniach i w tzw. ruchach Grupy. Trwają badania przesiewowe załogi w kopalniach Ziemowit i Marcel.

Oprócz zakładów PGG i JSW od początku epidemii zakażonych zostało także 589 górników z należącej do Węglokoksu bytomskiej kopalni Bobrek - obecnie koronawirusa mają tam 403 osoby (59 z nich to pracownicy firm współpracujących z kopalnią), a 186 górników wyzdrowiało. W kwarantannie jest 10 osób.

Górnicy to ponad połowa zakażonych na Śląsku

Ogółem - według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i spółki Węglokoks Kraj - od początku epidemii do piątku rano potwierdzono zakażenie koronawirusem 4619 górników z kilkunastu kopalń. Łącznie w kopalniach PGG i kopalni Bobrek z COVID-19. wyzdrowiało dotąd 681 osób. JSW nie podała jak dotąd liczby ozdrowieńców.

Górnicy stanowią ponad połowę spośród 8867 wszystkich osób zakażonych w woj. śląskim - w piątek rano sanepid poinformował o 81 nowych przypadkach koronawirusa (nie tylko wśród górników). 2133 osoby wyzdrowiały, a 230 zmarło. W ostatnim czasie w szpitalu w Raciborzu zmarli 73-letni mężczyzna z powiatu raciborskiego, 64-latek i 67-latek z powiatu zawierciańskiego oraz 84-letnia kobieta z okolic Żywca. W szpitalu w Zawierciu zmarł 60-letni mężczyzna z okolic tego miasta.

Łącznie w szpitalach w regionie leczonych jest 326 osób z koronawirusem. Od początku epidemii w regionie pobrano blisko 98,9 tys. próbek do testów na obecność Sars-CoV-2. Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.