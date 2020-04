"Jeśli 6 sierpnia nie zostanie zaprzysiężony nowy prezydent, nie będzie możliwe wchodzenie w życie nowych ustaw. To będzie bardzo poważny stan zagrożenia, wtedy urząd prezydenta będzie opuszczony, nie wolno do tego dopuścić. W związku z tym, trzeba albo przeprowadzić wybory przed tym terminem, albo podjąć takie decyzje, żeby porządek konstytucyjny nie zostrał naruszony" - mówił prezydent Duda podczas kolejnej edycji Q&A.

Andrzej Duda zapowiedział na swoim profilu na Facebooku, że w piątek 17 kwietnia będzie odpowiadać na pytania internautów. Prezydent zachęcił do zostawiania ich pod postem z informacją o wydarzeniu. Piątkowa sesja Q&A (pytań i odpowiedzi) to czwarte tego typu spotkanie Andrzeja Dudy z internautami.

Poniżej wybrane pytania i odpwiedzi prezydenta Andrzeja Dudy:



Co z 500 plus? - pyta pani Magdalena.

- Nie wiem nic o tym, żeby było jakieś zagrożenie dla tego programu. Pytałem o tę kwestię pana premiera i chcę zapewnić, że te pieniądze będą dalej wypłacane.

Czy nie powinniśmy przyspieszyć odmrażania gospodarki? - brzmi kolejne pytanie.

- Rząd jest ostrożny, ale już zaczyna powoli działać w tej kwestii. Mam nadzieję, że niebawem nastąpią kolejne kroki, wspieram podejście rządu.

Czy będą zasiłki w związku z koronawirusem? - pyta internautka.



- Pani minister Jadwiga Emilewicz stara się o to, by zasiłek dla bezrobotnych był wyższy, nie tylko teraz, w dobie pandemii, ale i później. Bezrobocie na pewno wzrośnie w związku z koronawirusem, będziemy się starali zapobiec wszystkim negatywnym skutkom.



Czy małe dzieci także muszą nosić maski? - pyta pani Alicja.



- Dzieci do czwartego roku życia są wyjątkiem od zasady powszechności noszenia masek. Zachęcam jednak rodziców do uatrakcyjnienia starszym dzieciom takiego obowiązku.



Czy dzieci mogą liczyć na przerwę wakacyjną? - brzmi kolejne pytanie.



- Nie przewidujemy, żeby wakacji miało nie być. Nie wiem w jakim stopniu będzie można te wakacje przeżywać, wszystko jest w tej chwili płynne.



Czy rozgrywki sportowe zostaną niebawem wznowione? - pyta kolejny internauta.



- Najpierw będą poluzowane restrykcje i wydarzenia sportowe będą organizowane bez widzów. Dopiero później będzie powolny powrót do normalności.



Kiedy będzie można dokończyć egzaminy na prawo jazdy - pyta pan Marcin.

- Ośrodki ruchu dorgowego to podmioty samorządowe, nie ma w tym zakresie wytycznych rządowych, więc proszę pytać o to lokalnie.



Można odwiedzać rodzinę? - brzmi kolejne pytanie.



- Nie jest to niezbędna wizyta w dobie pandemii, więc odradzam. Jednak, jeśli ktoś chce osobie starszej dostarczyć zakupy czy doraźną pomoc, wtedy można.



Co z osobami, które mieszkają poza Polską, a chcą zagłosować korespondencyjnie?



- Zakładam, że osoby, które mieszkają poza granicami Polski, będą mogły uczestniczyć i w najbliższych wyborach prezydenckich.

Co z egzaminami? - brzmi kolejne pytanie.



- W maju egzaminów nie będzie, jednak w czerwcu istnieje taka możliwość. Uczniowie zostaną o tym powiadomieni minimum 21 dni przed egzaminem. Rozważane są różne scenariusze, choćby ewentualna rezygnacja z egzaminów ustnych.



Co dalej z technologią 5G? - pyta kolejna osoba.

- Ta kwestia jest teraz wstrzymana ze względu na pandemię.



Dlaczego seniorzy robią zakupy cały dzień, zamiast wyłącznie w godzinach 10-12? - pyta pani Renata.



- Osoby starsze są uprzywilejowane i proszę o zrozumienie ich sytuacji. Seniorów z kolei proszę o rozwagę.



Kiedy w Polsce zostanie zniesiona kwarantanna?

- Wtedy, kiedy będzie to epidemiologicznie uzasadnione.



Co z powrotem uczniów do szkół?



- Do 27 kwietnia dzieci do szkoły nie chodzą, ale bardzo prawdopodobne jest przedłużenie tego okresu.



Czy ewentualne szczepienie na koronawirusa będzie obowiązkowe? - pyta internautka.



- Wciąż trwają poszukiwania szczepionki. Jak ona już powstanie, myślę, że każdy będzie chciał się zaszczepić. Zachęcam do zdroworozsądkowego podejścia.



Którego kontrkandydata w drugiej turze obawia się pan najbardziej - pyta pan Jan.

- Walczę w wyborach, żeby się przekonać, jak Polacy oceniają moją kadencję. To jest dla mnie najważniejsza kwestia.



Czy pracodawca ma prawo wysłać swoich pracowników na urlop bezpłatny?



- Przymusowo nie, ale może umówić się z pracownikiem na takie rozwiązanie.



Czy nie obawia się pan bojkotu wyborów? - pyta internauta.



- Jeśli 6 sierpnia nie zostanie zaprzysiężony nowy prezydent, nie będzie możliwe wchodzenie w życie nowych ustaw. To będzie bardzo poważny stan zagrożenia, wtedy urząd prezydenta będzie opuszczony, nie wolno do tego dopuścić. W związku z tym, trzeba albo przeprowadzić wybory przed tym terminem, albo podjąć takie decyzje, żeby porządek konstytucyjny nie zostrał naruszony. Wybory zawsze są świętem demokracji, nie powinniśmy mówić o bojkocie, bo to nieodpowiedzialne podejście.

Jak pan ocenia propozycję Jarosława Gowina o wydłużeniu pana kadencji do siedmiu lat?



- Gdyby parlament zdecydował się na takie rozwiązanie, to oczywiście je przyjmę.



Kiedy zostaną wdrożone kolejne etapy luzowania obostrzeń?