5 milionów złotych - co najmniej tylko kosztowało przygotowanie wyborów korespondencyjnych, które się nie odbędą. To wyłącznie koszt wydrukowania kart wyborczych - ustalił reporter RMF. To jednak nie wszystkie koszty.

Zdjęcie Drukowanie pakietów na wybory pochłonęło co najmniej 5 milionów złotych /Marcin Bruniecki/ Reporter /Reporter

Według informacji reportera RMF, około 10 milionów złotych pochłonęły przygotowania po stronie Poczty Polskiej. Chodzi głównie o koszty zamówienia kopert, konfekcjonowania, czyli pakowania pakietów wyborczych, transportu i magazynowania.

To koszty tylko szacowane - tyle Poczta Polska chciała za pierwszy etap przygotowań do wyborów. W tę sumę nie są wliczone koszty dostarczenia pakietów wyborczych.

Mówimy o kosztach szacowanych, bo w tej sprawie nie podpisano dotychczas żadnej umowy. Wszystko - choć trwały przygotowania - było dopiero uzgadniane.



Wprost przyznaje to wicepremier Jacek Sasin. "Skarb Państwa na razie nie wydał nic w tej sprawie. W tej chwili trwają negocjacje pomiędzy PWPW i pocztą, a właściwymi ministerstwami dotyczące zawarcia umów zgodnie z dyspozycją, jaką wydał premier Mateusz Morawiecki w swoich decyzjach, ale te umowy jeszcze nie zostały zawarte" - ­stwierdził Sasin.

Sasin: Wiem, ale nie powiem

Wcześniej Sasin był o to pytany w Porannej rozmowie w RMF FM. Jakie były koszty druku pakietów wyborczych? "Wiem, natomiast nie mogę tego po prostu powiedzieć" - mówił Sasin. Jak stwierdził, takiej informacji udzieli, "w momencie, gdy dojdzie do zawarcia stosownych umów" między MSWiA a PWPW oraz ministerstwem aktywów a pocztą. "Dzisiaj trwają negocjacje na ten temat" - tłumaczył.



Fundusze według niego nie zostały zmarnotrawione. "Nie będą to pieniądze zmarnowane, bo będą to materiały wyborcze, których użyjemy w wyborach, do których dojdzie" - przekonywał.

Mariusz Piekarski

