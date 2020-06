​RMF: Lotnisko w Pyrzowicach na "czarnej liście"

Polski nie ma na liście krajów, których obywatele mogą od 15 czerwca odwiedzić Grecję bez obowiązkowej kwarantanny. Greccy dyplomaci w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli zapowiadają jednak, że decyzja Aten może się zmienić. "Decyzja jest aktualizowana z godziny na godzinę, proszę śledzić nasze komunikaty" - powiedział Katarzynie Szymańskiej-Borginon grecki dyplomata.

Greccy dyplomaci w Atenach pytani o powody, dla których Polska nie znalazła się wśród 29 krajów, których obywatele będą zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny, powołują się na wykaz portów lotniczych Agencji Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Na liście znajdują się lotniska z obszarów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem.

Na "czarnej liście" opublikowanej 29 maja figuruje m.in. lotnisko w Katowicach. Podstawą do wpisania lotniska na listę są przede wszystkim dane epidemiologiczne z regionów, w których lotniska się znajdują, a więc aktualny trend zakażeń, liczba zgonów czy liczba przeprowadzanych testów.

Agencja EASA przyznaje, że decyzja o umieszczeniu danego lotniska na liście musi się opierać na obiektywnych danych, jednak - jak zauważa "kraje nie podają tych samych danych w ten sam sposób". Mimo to, to właśnie "czarna lista", na której widnieje lotnisko w Katowicach, jest podstawą decyzji Aten.

"Nie wszystko jest logiczne"

Zdaniem greckiego dyplomaty, jeżeli chociaż jedno lotnisko jakiegoś kraju jest na tej liście, to "na obecną chwilę obywatele tego kraju objęci są obowiązkiem kwarantanny w Grecji". Oznacza to, że mimo, że np. lotnisk w Balicach czy w Warszawie na liście nie ma, to Polacy i tak nie mogą z nich polecieć do Grecji bez konieczności odbycia kwarantanny na miejscu. Dyplomata przekonuje, że dotyczy to także innych obywateli UE np. Holendrów czy Francuzów.

"Francuzi, tak jak Polacy - nie są zwolnieni z kwarantanny. Zostali nią też objęci, chociaż tylko lotniska wokół Paryża znajdują się na wykazie ryzykownych portów lotniczych - mówi dyplomata - a przecież można by było dolecieć do Grecji np. z Nicei".

Rozmówca dziennikarki RMF FM nieoficjalnie przyznał, że jest w tej sprawie spore zamieszanie w Atenach. "Nie wszystko jest logiczne": - stwierdził. Sam zwrócił uwagę na to, że Polacy - po ewentualnym otwarciu granic - mogliby przylecieć do Grecji np. z niemieckich lotnisk. Podkreślił jednak, że decyzja w stosunku do Polski może się jeszcze zmienić.

