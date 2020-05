Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wprowadzić nowe mandaty do taryfikatora. Niektóre są związane z epidemią koronawirusa.

MSWiA złożyło wniosek o wprowadzenie do taryfikatora kilku nowych kar.

Chodzi między innymi o niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, za co będzie można dostać od 50 do 250 złotych kary. Jeżeli to zwierzę stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia człowieka, będzie można dostać nawet 500 złotych mandatu.

Mandaty związane ze zwalczaniem pandemii

Resort chce też wprowadzić dwa nowe mandaty, które są związane ze stanem sanitarnym i zwalczaniem chorób zakaźnych. Za "naruszenie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy", będzie można dostać 100 złotych kary.

Mandatem mogą zostać objęci także przewoźnicy. Jeżeli naruszą obowiązek utrzymania środków transportu we właściwym reżimie sanitarnym, mogą zostać ukarani również stuzłotową karą.

Projekt nowelizacji taryfikatora został skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Wytyczne dla przewoźników

Według wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przewoźnik powinien dezynfekować miejsca, które są często dotykane przez pasażerów, takie jak: klamki, podłokietniki, uchwyty i fotele. Nie powinien także przekraczać limitu osób w pojeździe. Powinien też zapewnić pasażerom dostęp do żelu lub płynu antybakteryjnego.

