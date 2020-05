RMF: Od 1 czerwca zniesienie kolejnych obostrzeń

Niewykluczone, że we wtorek rząd ogłosi następny etapy odmrażania kolejnych sektorów gospodarki. Tym razem będzie to rozrywka i rekreacja – dowiedział się reporter RMF FM.

Zdjęcie Pokaz filmu w kinie samochodowym / Tomasz Gzell /PAP

Jak informuje Krzysztof Berenda z RMF FM, przede wszystkim odzyskamy możliwość szerszego uprawiania sportu. Rząd ma ogłosić, że od 1 czerwca otwarte będą mogły być siłownie i kluby fitness, oczywiście z ograniczeniami. Zamknięte będą na przykład natryski, wprowadzony zostanie obowiązek dezynfekowania sprzętu po każdym ćwiczącym, obowiązywać będzie także limit klientów.

Reklama

Rząd ma zamiar także zapowiedzieć zniesienie obostrzeń dotyczące instytucji kulturalnych. Trwają prace nad otwarciem kin, ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, ale jeżeli rząd na to pozwoli, to w salach zajęte będzie mogło być co drugie miejsce.

Na konferencji ministerstwo ma ogłosić coś, co zostało zapowiedziane już w zeszłym tygodniu - będą mogły odbywać się wesela, ale maksymalnie do 50 osób.





Co z maseczkami?

Rząd chce także znieść obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Konieczne to będzie w sklepach, urzędach i komunikacji miejskiej.

"Dzisiaj lub jutro będziemy komunikowali, od kiedy nie będzie obowiązkowe noszenie maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej" - ogłosił na antenie Polsat News Łukasz Szumowski. Szef resortu zdrowia zastrzegł przy tym, że ostateczne decyzje ws. zniesienia obowiązku noszenia maseczek zależeć będą od sytuacji epidemicznej w danym województwie.

"Są trzy województwa, które mają wskaźnik reprodukcji wirusa powyżej jednego. Tam możliwe, że będzie konieczność utrzymania obowiązku noszenia maseczek. W reszcie województw ten wskaźnik jest poniżej jedności, co oznacza, że liczba zakażeń spada" - wyjaśnił Szumowski.

Zaznaczył, że "to nie jest podział na województwa A i B, tylko na miejsca, gdzie jest ten wirus, i te, gdzie go nie ma".



Koronawirus w Polsce 378 35 1176 40 7071 191 597 45 2433 96 104 2039 145 386 20 1347 58 3217 247 593 45 421 9 175 1 536 30 523 19 444 15

Autor: Krzysztof Berenda



Opracowanie: Arkadiusz Grochot



Czytaj więcej na stronie RMF24