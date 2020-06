Na początek będziemy mogli podróżować tylko do krajów ościennych - z wyłączeniem Rosji, Białorusi i Ukrainy. Tak wygląda wstępny plan rządu dotyczący otwierania granic. Rząd dziś ma decydować o szczegółach - ustalili dziennikarze RMF FM.

Zdjęcie Granica państwa w Kołbaskowie /ROBERT STACHNIK/REPORTER /East News

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, proces otwierania granic ma być stopniowy. Najpierw otwarte zostaną granice z krajami strefy Schengen, czyli z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą.

Reklama

Rząd rozważa stworzenie listy krajów, do których będzie można podróżować, a do których nie. Jeśli ktoś złamałby zalecenie, to po powrocie musiałby poddać się 14-dniowej kwarantannie.

Poza tym żadnych ograniczeń ma nie być. Na granicy zostaną jedynie spisane nasze dane kontaktowe. Mogą pojawić się wyrywkowe kontrole temperatury.

Rząd ma w środę (10 czerwca) ustalić także rzecz najważniejszą, czyli datę tego częściowego otwarcia granic. Jak usłyszeli dziennikarze RMF FM, najmocniej rozważane są dwie: 22 lub 29 czerwca.

Krzysztof Berenda

Magdalena Partyła



Czytaj na RMF24.pl