Siedem skierowań dla personelu medycznego do niepublicznego domu opieki w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej i tylko jeden pozytywny odzew – dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Pielęgniarka zgłosiła się do ośrodka, w którym część pacjentów jest zakażona koronawirusem. Placówka na razie musi sobie radzić z jedną pielęgniarką. W ośrodku poza nią są tylko opiekunowie, bo personel medyczny go opuścił.

Zdjęcie Personel medyczny opuścił dom opieki, w którym są zakażeni koronawirusem (zdj. ilustracyjne) /MARISCAL /PAP/EPA

Cały personel placówki poddano już testom na koronawirusa. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł ma wydać dziś kolejne skierowania do pracy dla czterech osób. Nie wiadomo jeszcze, czy będą skuteczne.

Reklama

Od wczoraj Konstanty Radziwiłł wydał 84 decyzje o skierowaniu personelu medycznego do różnych podmiotów leczniczych w województwie mazowieckim. Dotychczas do pracy zgłosiło się 13 osób. Wojewoda nałożył już pierwsze trzy kary na osoby, które uchyliły się od nałożonych na nie obowiązków. To decyzje o grzywnach po pięć tys. zł.

Wojewoda mazowiecki w specjalnym apelu do lekarzy oraz pielęgniarek i położnych podziękował za trwanie przy pacjentach, mimo trudnej sytuacji oraz jednocześnie zaapelował o zgłaszanie się chętnych osób - by kierować je do placówek, w których są braki kadrowe.

"Znaleźliśmy się wszyscy w sytuacji, której nie sposób było przewidzieć. Dlatego tak ważna jest gotowość do podejmowania niezbędnych a niestandardowych działań. W związku z epidemią w wielu placówkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej występują nagłe niedobory kadry lekarskiej. Niejednokrotnie, w związku z czasową niezdolnością do pracy spowodowaną chorobami, izolacją lub kwarantanną Lekarzy, dochodzi do krytycznych sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami. W tej sytuacji proszę Państwa o zgłaszanie swojej gotowości do podjęcia pracy w takich jednostkach do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego" - napisał Radziwiłł.

Krzysztof Zasada

Opracowanie: Maciej Nycz