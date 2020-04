Pocztowcy kontra wicepremier Jacek Sasin. "Poczta Polska będzie gotowa do 10 maja do przeprowadzenia wyborów" – przekonywał w Porannej Rozmowie w RMF FM minister aktywów państwowych. Jak się okazuje, pracownicy poczty mają odmienne zdanie. "Rośnie nerwowość wśród pracowników" – komentuje Sławomir Redmer, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekonywał w Porannej Rozmowie w RMF FM, że "Poczta Polska będzie gotowa do 10 maja do przeprowadzenia wyborów".

"Mamy harmonogram, nie widzę żadnych zagrożeń ze strony Poczty" - dodał.

Związkowcy mają jednak zupełnie inne zdanie. Potwierdzają wprawdzie, że w centrali poczty pracuje sztab, który przygotowuje się do wyborów, ale pracownicy poczty nie mają żadnych informacji. "Firma jeszcze tej ścieżki nie pokazała - również wewnętrznej. Rośnie nerwowość wśród pracowników, bo każdy chciałby wiedzieć, jak to ma wyglądać" - powiedział w rozmowie z RMF FM Sławomir Redmer, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty.

"My nie znamy ani wielkości pakietu, czyli w jakim rozmiarze będą te koperty. To się może wydawać śmieszne, ale to jest bardzo istotne" - przekonuje Redmer. Jak zauważa - ważne są szczegóły techniczne, bo może się okazać, że pakiety nie wejdą do skrzynek, a co w przypadku, kiedy skrzynki będą przepełnione?

Pocztowcy powinni już teraz poznawać procedury, bo do 10 maja zostały trzy tygodnie.

