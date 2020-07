RMF: Zakup respiratorów przez ministerstwo. Firma E&K ma oddać resortowi 15,5 miliona euro

15,5 miliona euro, czyli prawie 70 milionów złotych ma do oddania Ministerstwu Zdrowia firma E&K. To - jak dowiedział się reporter RMF FM - kwota na dziś, w związku z dostawami do resortu respiratorów.

Urządzeń miało być prawie 1200. Ostatecznie spółka z Lublina dostarczyła ich 200.

12,5 miliona euro, to zwrot ostatniej części zaliczki, którą firma otrzymała od ministerstwa. W sumie było to 35 milionów, ale cześć już została zwrócona, a koszty dostarczonych respiratorów, to 9 milionów euro.

Do tej zaległej kwoty trzeba także doliczyć kary umowne wraz z odsetkami. Na dziś to kwota w wysokości 3 milionów euro. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w resorcie zdrowia trwa analiza pisma od spółki E&K, w którym odnosi się do tych kwot. Na zwrot zaliczki firma przystaje. Dyskutuje natomiast na temat kar umownych.

Z informacji, które uzyskał reporter RMF FM wynika, że firma powołuje się na siłę wyższą. Tłumaczy brak dostaw i opóźnienia, niemożnością zdobycia respiratorów u producentów. Te tłumaczenia przez resort są odrzucane.

"Firmę wybrano już w trakcie epidemii, więc godząc się na dostawy musiała się liczyć z brakami takiego sprzętu na rynku" - usłyszał dziennikarz RMF FM od jednego z urzędników.

