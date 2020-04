"Rzeczpospolita" dotarła do powstającego w rządzie nowego pakietu ustaw, zwanych drugą tarczą antykryzysową. Krąg przedsiębiorców, uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia składek do ZUS, ma się rozszerzyć, a Poczta Polska miałaby dostać uprawnienia, które już teraz wzbudzają kontrowersje - czytamy na stronie rp.pl.

"Nowa regulacja ma być uzupełnieniem pierwszego pakietu tarczy antykryzysowej, przyjętego przed kilkoma dniami przez Sejm. Prawo pocztowe jest jedną z 59 ustaw, którą zmienia nowy projekt, skierowana w weekend do pilnych konsultacji międzyresortowych. Z projektu wynika, że rząd na dużą skalę chce upowszechnić tzw. przesyłki hybrydowe. W skrócie oznacza to, że Poczta Polska będzie masowo otwierać koperty, a następnie przesyłki skanować i dostarczać je elektronicznie" - poinformowano w niedzielę na stronach rp.pl.

"Nie ma to jednak dotyczyć przesyłek prywatnych. Projekt przewiduje, że miałoby to miejsce m.in. w przypadku postępowań administracyjnych, egzekucyjnych, karnych, karno-skarbowych lub w sprawach o wykroczenia, gdy przepisy przewidują doręczenie wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy. Z projektu wynika, że 'w przypadku braku możliwości przekształcenia przesyłki listowej w postać elektroniczną, operator pocztowy ponownie przesyłkę kopertuje i doręcza do adresata w pierwotnej postaci przesyłki listowej'" - czytamy.

Nie wszyscy są zadowoleni

Z nieoficjalnych rozmów gazety wynika, że "tak znaczące uprawnienia dla Poczty Polskiej w zakresie wglądu w korespondencję budzą w rządzie kontrowersje". "Szczególnie, że w piątek zaszła nieoczekiwana zmiana na fotelu prezesa Poczty Polskiej. Przemysława Sypniewskiego zastąpił Tomasz Zdzikot, wiceminister obrony narodowej i zaufany człowiek Mariusza Błaszczaka, szefa MON i wpływowej postaci w PiS" - przypomniano.

Według "Rz", poza tym projekt przewiduje wiele zmian w innych ustawach. "Z punktu widzenia biznesu najważniejsze wydaje się być rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek do ZUS. Obecnie dotyczy to przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób. Liczba zatrudnionych ma wzrosnąć do 49. Z kolei rolnicy i pracujący z nimi domownicy, w sytuacji, gdy są objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją, mają dostać zasiłek w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę" - ustaliła gazeta.

Zmiany dotyczą też internetu

Jak dodano, kolejne zmiany dotyczą internetu. "W usługach komórkowych ma pojawić się nielimitowany dostęp do stron m.in. umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną, a także zdalną pracę nauczycieli i uczniów. Wkrótce ma zostać też uruchomiony Fundusz Szerokopasmowy, zasilany dotacją z budżetu państwa, służący upowszechnieniu dostępu do internetu. Wprowadzona zostanie także zerowa stawka podatku VAT na urządzenia elektroniczne dla nauczycieli i uczniów, służące nauce zdalnej" - napisano.

"Poza tym projekt przewiduje, że środki, służące walce z zarazą, będą wolne od zajęcia egzekucyjnego" - dodano. "Chodzi zarówno o pieniądze budżetowe na świadczenia opieki zdrowotnej, jak również darowizny na ten cel. Automatycznie wydłużyć ma też się szereg terminów, dotyczących kierowców i właścicieli pojazdów. Ma to dotyczyć m.in. praw jazdy, które straciłyby termin w okresie epidemii. Z kolei w prawie pocztowym, oprócz opisanej wcześniej zmiany, ma pojawić się przepis, umożliwiający doręczenie listów poleconych do skrzynki bez składania w tej sprawie wniosku na poczcie" - czytamy.

Zdaniem "Rzeczpospolitej" to, czy wszystkie te zmiany trafią do Sejmu, nie jest jeszcze pewne. "Ministerstwa miały czas na zgłaszanie uwag do soboty do godz. 13" - poinformowano.