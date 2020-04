Rząd rozszerza tarczę antykryzysową. Wartość pomocy wyniesie 11 mld zł - poinformował Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Schreiber podkreślił, że rządowy projekt jest uzupełnieniem "tarczy antykryzysowej" i ma służyć m.in. ochronie miejsc pracy.



Szef KSRM poinformował, że w uzupełnieniu "tarczy" znalazło się m.in. rozszerzenie zwolnień z ZUS-u także na przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników i wydłużenie do trzech miesięcy wsparcia dla osób na umowach cywilnoprawnych.



Ponadto - jak dodał - w projekcie znalazł się zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków przeznaczanych z "tarczy", wprowadzenie nielimitowanego internetu w ramach dostępu do stron gov.pl i usług medycznych, rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO-sy, szybsza realizacja ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, rozwiązania dla szkół dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracy zdalnej, wydłużenie terminów administracyjnych i uproszczenia jeśli chodzi o usługi pocztowe.



"Całość tych rozwiązań, tego pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 mld zł" - poinformował Schreiber.

Duże firmy najbardziej zainteresowane pomocą

Duże firmy są najbardziej zainteresowane rozwiązaniami z pakietu antykryzysowego - powiedziała z kolei minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Jak zaznaczyła szefowa resortu rozwoju, wszystkie dane, jakie posiada resort, potwierdzają, że rozwiązania pomostowe zawarte w tarczy antykryzysowej "spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców".

Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika - jak mówiła - "że ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców planuje skorzystać z dofinansowania proponowanego przez nas do utrzymania pracowników w zatrudnieniu".

"Skorzystają z postojowego czy dopłat do wynagrodzeń przedsiębiorstw znajdujących się w trudnościach" - wskazała.

Najbardziej tymi rozwiązaniami, jak dodała, są zainteresowane duże firmy. "To jest aż 90 proc. wskazań" - zaznaczyła.

Emilewicz podkreśliła, że liczba złożonych wniosków "jest naprawdę ogromna".

"Wakacje składkowe" dla firm zatrudniających do 50 pracowników

Propozycja nowego pakietu antykryzysowego rządu przewiduje, że z trzymiesięcznego zwolnienia ze składek ZUS będą mogły skorzystać firmy zatrudniające do 50 pracowników - poinformowała minister rozwoju.

Firmy zatrudniające do 50 osób będą mogły korzystać ze zwolnienia ze składek na nieco innych warunkach niż mikrofirmy - oświadczyła Emilewicz.

Według niej, przedsiębiorcy zatrudniający do 10 do 49 pracowników będą mogli liczyć na 50 proc. ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne. "Będzie to ulga oparta o bardzo proste oświadczenie, nad którym pracuje już ZUS. Mamy nadzieję, że (...) wraz z podpisem prezydenta pod ustawą ZUS będzie gotowy udostępnić te świadczenia" - powiedziała Emilewicz.

Jak dodała minister, w nowym pakiecie znajdzie się też "element płynnościowy", czyli fundusz gwarancji płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm. Pozwalał będzie zaciągnąć kredyt gwarantowany do 80 proc. o wartości do 250 mln zł, z tego funduszu będzie można także finansować spłatę odsetek od innych kredytów - zaznaczyła Emilewicz.