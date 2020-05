Rzecznik MZ o kolejnej fali epidemii: Mamy przygotowaną logistykę działań

"Jesień to jest ten czas, w którym powracają wirusy, powrócą zakażenia koronawirusem i zapewne dołączy do tego wirus grypy. Jednak my mamy przygotowaną całą logistykę działań w zależności od tego, kiedy i jak wirus powróci – powiedział we wtorek (26 maja) rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał też, że pierwsze wyniki analizy pokazują, żeby w wyniku łagodzenia obostrzeń liczba zakażeń nie wzrosła.

Zdjęcie Wojciech Andrusiewicz /Rafał Guz /PAP

Andrusiewicz podkreślił na konferencji prasowej, że jesień to jest ten czas, w którym wirusy do nas powracają. "Powrócą zakażenia koronawirusem, jak i dołączy się do tego zapewne wirus grypy. Więc ta koincydencja tych dwóch wirusów na pewno będzie wówczas dla nas groźna" - zaznaczył rzecznik MZ.

Reklama

Na pytanie, czy resort zdrowia ma przygotowany plan związany ze zbiegiem tych dwóch chorób, Andrusiewicz powiedział, że ten plan jest opracowany i przygotowany. "W każdej chwili mamy możliwość przywrócenia pełnego dostępu do łóżek w szpitalach jednoimiennych. Tu mamy już te wszystkie procedury przetestowane" - powiedział rzecznik resortu zdrowia.

"Mamy też blisko 130 działających laboratoriów i, jak państwo widzicie, możliwości testowania tych laboratoriów, to jest ponad 30 tys. próbek na dobę. Więc tu jesteśmy też w pełni zabezpieczeni" - zapewnił Andrusiewicz.

"Mamy więc przygotowaną całą logistykę działań w zależności od tego, kiedy i jak wystąpi nawrót koronawirusa. Mamy też oczywiście przetestowane powoływanie izolatoriów, żeby ludzie, którzy są chorzy, a muszą powrócić do domu, do izolacji domowej, jednak nie kontaktowali się ze swoimi rodzinami i nie zakażali tych rodzin. Wszystkie te kroki, które musimy uczynić, jeżeli wirus znowu powróci, my mamy już przetestowane" - podkreślił rzecznik MZ.

Koronawirus w Polsce 378 35 1179 40 7327 192 601 45 2465 98 111 2054 146 399 21 1362 61 3283 253 594 46 427 9 179 1 541 32 521 19 446 15

Łagodzenie obostrzeń

Podczas briefingu Andrusiewicz był pytany o to, czy we wtorek poznamy decyzję w sprawie zniesienia obowiązkowego noszenia maseczek.

"Na pewno będzie informować Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, kiedy, w jakich godzinach będzie konferencja. Na pewno będzie w niej uczestniczyć premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Łukasz Szumowski, którzy poinformują o kolejnym etapie znoszenia obostrzeń" - oświadczył rzecznik MZ.

Dodał, że pierwsze wyniki analizy nie wskazują na to, by w wyniku ostatniego zniesienia obostrzeń nałożonych w związku z epidemią nastąpił wzrost zakażeń.

"Poza jednym województwem - śląskim, gdzie wskaźnik reprodukcji wirusa to 1,33, w pozostałych województwach notujemy wskaźnik zachorowalności poniżej jednego, to znaczy, że jedna osoba zaraża mniej niż jedną osobę" - zaznaczył.

Rzecznik MZ: Nie ma nowych ognisk choroby

Rzecznik resortu poinformował też, że obecnie nie ma nowych ognisk choroby.

"Ogniska na Śląsku są już ogniskami zamkniętymi. W izolacji przebywają wszystkie osoby, które zostały zdiagnozowane jako chore. Pobierane są wymazy od osób na kwarantannie z rodzin górników. Tam już tej emisji wirusa w społeczeństwie nie ma, ale do końca tygodnia będą jeszcze wyniki rodzin górników" - stwierdził Andrusiewicz.

Podał też, że 45 proc. wszystkich osób, które do tej pory zachorowały (od 4 marca, czyli potwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce), to osoby zdrowe.

Według najnowszych danych, wyzdrowiało już 10 020 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem. Łącznie zanotowano dotąd 21 867 przypadków zakażeń, zmarło 1 013 osób.