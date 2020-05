"Od przyszłego roku szkolnego już wszystko powinno wrócić, miejmy nadzieję, do normalności. Może jeszcze w tym roku szkolnym, aczkolwiek formuła dobrowolnego wysyłania dzieci do placówek opiekuńczych wydaje się formułą najbardziej optymalną" - podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie Zamknięta szkoła; zdj. ilustracyjne /Lars Baron /Getty Images

Müller pytany był w radiowej Jedynce, czy powinno się posyłać dzieci do placówek oświatowych. Jak podkreślił, decyzja w tej sprawie należy do rodziców. Wyjaśnił, że możliwość pozostawienia dzieci pod opieką jest m.in. dlatego, że wiele osób chce wrócić do pracy.

Reklama

Rzecznik rządu przyznał, że obecna sytuacja w szkołach, w tym nauczanie online, to wyzwanie, przed którym stoi wiele państw w Europie i na świecie.

"Wiemy doskonale, że to nie będzie w pełni realizowany program tak, jak byłoby to, gdyby szkoły funkcjonowały na pełnych obrotach" - dodał.

"Natomiast to jest okres przejściowy i do końca roku szkolnego najprawdopodobniej w ten sposób to może wyglądać, a od przyszłego roku szkolnego już wszystko powinno wrócić, miejmy nadzieję, do normalności. Może jeszcze w tym roku szkolnym, aczkolwiek ta formuła, która jest w tej chwili, czyli dobrowolnego wysyłania dzieci do szkół, placówek opiekuńczych, wydaje się formułą najbardziej optymalną" - powiedział Müller.

Dopytywany, czy w sprawie otwarcia szkół zapadły już jakieś decyzje, rzecznik rządu zaprzeczył. Zwrócił też uwagę, że w szkołach niedługo będą się odbywały egzaminy, a w takich okresach zajęcia zawsze prowadzone były w inny sposób niż na co dzień.

Poza kilkoma wyjątkami do 7 czerwca zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone, kontynuowana ma być nauka zdalna. 8 czerwca zaczynają się matury, a 16 czerwca - egzamin ósmoklasisty.