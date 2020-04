W piątek koło południa rząd poda informację do kiedy następuje przedłużenie zamknięcia placówek oświatowych. Podane zostaną konkretne terminy egzaminów maturalnych i ósmoklasistów - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Zdjęcie Maturzyści w ubiegłym roku. Zdj. ilustracyjne / Slawomir Olzacki /Agencja FORUM

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca do 26 kwietnia zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone; od 25 marca szkoły mają obowiązek kształcenia na odległość. Terminy egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i maturalny zostały przełożone, a nowe terminy - jak informowali przedstawiciele rządu - miały być podane co najmniej na trzy tygodnie przed ich przeprowadzeniem. Zamknięte są także przedszkola i żłobki. Premier Mateusz Morawiecki poinformował we wtorek, że egzaminy 8-klasistów, egzaminy zawodowe i egzaminy dojrzałości mogą odbyć się pod koniec czerwca lub na początku lipca.

Reklama

Rzecznik rządu pytany w TVN24, czy w piątek rząd poinformuje o kolejnym znoszeniu restrykcji w związku z epidemią koronawirusa odparł, że "dzisiaj będą ogłoszone informacje dotyczące przede wszystkim szkół, bo to informacja, której najbardziej oczekują przede wszystkim uczniowie, rodzice i nauczyciele".

Dopytywany, doprecyzował, że w piątek będzie podana informacja "do kiedy następuje przedłużenie zamknięcia placówek oświatowych". "I dzisiaj poznamy też konkretne terminy egzaminów" - zapowiedział rzecznik rządu. "Sytuacja pod kątem egzaminów będzie jasna i każdy będzie wiedział, kiedy się przygotować do tych egzaminów" - oświadczył.

"Dziś zostanie opublikowana informacja dotycząca terminarza egzaminów maturalnych oraz egzaminów ósmoklasistów" - dodał minister.

Decyzje dotyczące kwestii gospodarczych na początku przyszłego tygodnia

Rzecznik rządu poinformował też, że decyzje dotyczące kwestii gospodarczych będą przedstawione na początku przyszłego tygodnia, gdy spłyną wszystkie dane dotyczące liczby zachorowań po decyzjach dotyczących "odmrożenia po pierwszym etapie". "Takie podejście zarekomendował Główny Inspektor Sanitarny i minister zdrowia" - wskazał Müller.

Od poniedziałku 20 kwietnia zaczął obowiązywać I etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem - zakupy w sklepie może zrobić w jednym czasie więcej osób, przywrócona została możliwość przemieszczania się, otwarto wstęp do lasów i parków. Kolejne zmiany w ograniczeniach wprowadzonych w związku epidemią koronawirusa nastąpią po rekomendacji ministra zdrowia.

Zapowiedziano, że II etap znoszenia ograniczeń będzie obejmował otwarcie w weekendy sklepów budowlanych, otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych oraz niektórych instytucji kultury - bibliotek, muzeów i galerii sztuki.