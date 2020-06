Od kilku dni wyraźnie widać wyraźny wzrost zachorowań na koronawirusa w Polsce. Według profesora Włodzimierza Guta krytyczny może być nadchodzący piątek (19 czerwca). Kiedy nadejdzie poprawa sytuacji epidemicznej w kraju?

"Największy wzrost odnotujemy zapewne w piątek. To będzie efekt rozluźnienia związanego z długim weekendem. Czekam na ten dzień z niepokojem" - mówi "Rzeczpospolitej" prof. Włodzimierz Gut, wirusolog i doradca głównego inspektora sanitarnego.

Ministerstwo Zdrowia utrzymuje, że w Polsce prawie nie dochodzi do transmisji poziomych, a zakażenia wykrywane są w ogniskach. "Problem w tym, że jeśli dochodzi do tworzenia się ognisk, to musi istnieć transmisja pozioma" - wyjaśnia prof. Gut.

W tej sytuacji powstaje pytanie o to, kiedy można się spodziewać poprawy sytuacji. "Jeśli teraz doszłoby do szczytu, to poprawy należy oczekiwać w listopadzie. Jeżeli ludzie zaczną się stosować do zasad. Na razie widać tylko ogromne rozluźnienie. Ludzie zachowują się tak, jakby już było po wszystkim" - mówi prof. Gut.

Wirusolog dodaje, że wakacje za granicą można planować dopiero na styczeń. "Wcześniej nikt raczej nas nie wpuści" - podsumowuje lekarz.

