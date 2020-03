"Rzeczpospolita": Po tłumach w sklepach nie ma śladu

Po rekordowych zakupach w tygodniu, w którym rząd ogłosił zamknięcie szkół, nie ma już śladu, a w kolejnym ruch mocno spadł – nawet o 30 proc. Pojawiły się za to nowe koszty i problemy - podaje we wtorek "Rzeczpospolita".

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / Jakub Kamiński /East News

Gazeta zwraca uwagę, że "sklepy spożywcze jako pierwsze zderzyły się ze zmasowanym najazdem klientów, obawiających się pustych półek podczas epidemii". W rekordowym tygodniu - czyli od 9 do 15 marca, kiedy to ogłoszono zamknięcie szkół i centrów handlowych - wszystkie segmenty rynku rosły - podkreśla dziennik.

Reklama

"Jednak już tydzień później przyszło załamanie - drastyczny spadek liczby chętnych na zakupy: w hipermarketach ich liczba obniżyła się o 25 proc., a w sieciach drogerii o 27 proc. Nawet segment dyskontów, kontrolujący jedną trzecią polskiego rynku FMCG, zanotował spadek liczby klientów o 10 proc." - wynika z danych GfK, udostępnionych "Rzeczpospolitej".

Mniej klientów, skromniejsze zakupy

Gazeta zaznacza, że po szalonym tygodniu spadła nie tylko liczba klientów, ale i kupowanych produktów - teraz średnio ląduje ich w koszyku 19, o sześć mniej niż kilka dni wcześniej.

Jak wskazuje "Rzeczpospolita", wysokie wzrosty w niektórych kategoriach nadal się utrzymują, ale nie ma już śladu po nawet kilkusetprocentowych wzrostach, jak to miało miejsce tydzień wcześniej w przypadku np. mięsa, produktów sypkich czy higienicznych, z papierem toaletowym na czele. Dlatego - jak pisze gazeta - choć w przeciwieństwie do innych sektorów rynku sklepy spożywcze w zdecydowanej większości nadal działają, ich sytuacja jest jednak dużo trudniejsza.

Przodują e-zakupy

Jedynym sektorem, który nadal zdecydowanie rośnie, jest internet - wskazuje "Rzeczpospolita".

"W niepewnej sytuacji dokonywanie i odbieranie zakupów w domu ogromnie zyskało na wartości. Polska e-spożywka tylko w lutym wzrosła aż o 21 proc. rok do roku, a zakupy kategorii 'pielęgnacja domu' aż o 42 proc" - mówi dyrektor Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia Szymon Mordasiewicz, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

"W lutym aż 12 proc. polskich gospodarstw domowych dokonało zakupów spożywczych online i jest to o blisko 4 pkt. proc. więcej niż rok temu. Oznacza to, że cała grupa w relacji rok do roku urosła aż o 50 proc." - dodaje.

Więcej w "Rzeczpospolitej".