Jasna Góra, najważniejsze sanktuarium maryjne w Polsce, od poniedziałku ponownie jest dostępne dla pielgrzymów. Można je odwiedzać przy zachowaniu zasady jednej osoby na każde 15 m kw. powierzchni kościoła czy kaplicy.

Zdjęcie Klasztor na Jasnej Górze, zdjęcie ilustracyjne /Albin Marciniak /East News

Jak poinformował kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak, od poniedziałku do bazyliki jednorazowo może wejść 60 osób, do Kaplicy Matki Bożej - 45, a do Kaplicy Pokuty - 16.

Reklama

Aby na bieżąco kontrolować ilość osób przebywających w bazylice i połączonych z nią kaplicach, zdecydowano o zamknięciu przejścia z bazyliki do Kaplicy Matki Bożej - do każdego z tych miejsc jest teraz wyłącznie oddzielne wejście.

"Zapraszamy do wykorzystania z możliwości osobistego nawiedzenia sanktuarium. Jeżeli okaże się, że będzie znaczna liczba wiernych, która będzie chciała uczestniczyć we mszy świętej, będziemy wtedy zastanawiać się nad otwieraniem zewnętrznych kaplic na potrzeby Eucharystii. Będziemy starać się, aby pielgrzymi, którzy przybędą na Jasną Górę, mogli we mszy świętej uczestniczyć" - powiedział o. Pastusiak, cytowany przez biuro prasowej Jasnej Góry.

Nakaz zakrywania nosa i ust

Przybywających na Jasną Górę pielgrzymów obowiązuje przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa, a także nakazu zachowywania bezpieczniej odległości między poszczególnymi osobami. Przed wejściem do Kaplicy Cudownego Obrazu i bazyliki ustawiono pojemniki z płynem dezynfekującym, z których powinni korzystać wierni.

Jak poinformował kustosz Jasnej Góry, w ostatnim czasie paulini z częstochowskiego sanktuarium wzięli udział w akcji "Odrodzimy się", towarzyszącej nagraniu polskiej wersji teledysku pod tym samym tytułem. Pierwowzór teledysku powstał we Włoszech i poświęcony był miastu Bergamo, które stało się jednym z największych skupisk zakażeń koronawirusem w tym kraju. Słowa piosenki mówią o trudnej i wyniszczającej walce z niewidzialnym wrogiem, ale także o nadziei na odrodzenie. Projekt powstał, aby umocnić walczących z epidemią medyków oraz podziękować im za codzienne, heroiczne zmagania.

"Wszystkie osoby, występujące w tym teledysku, trzymają w swych dłoniach kartkę 'Odrodzimy się'. Są tam lekarze, pielęgniarki, policja, wojsko, pogotowie ratunkowe, służby medyczne. Są także osoby duchowne - siostry zakonne, i są tam również ojcowie i bracia paulini z Jasnej Góry" - powiedział o Pastusiak. Premiera teledysku, dostępnego w kanale YouTube, odbyła się w minioną Niedzielę Miłosierdzia Bożego.