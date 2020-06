Sejm. Debata nad prezydenckim projektem ustawy o dodatku solidarnościowym

Sejm przystąpił w czwartek (4 czerwca) do drugiego czytania prezydenckiego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym. "Prezydencki projekt ustawy o dodatku solidarnościowym to uzupełnienie rozwiązań z tzw. tarczy antykryzysowej" - powiedział w Sejmie wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha, uzasadniając inicjatywę. "Miała być bomba, a wyszedł kapiszon i zwykła, trochę zaległa waloryzacja zasiłku" – ocenił z kolei Adrian Zandberg (Lewica).

Zdjęcie Paweł Mucha /Mateusz Marek /PAP

W parlamencie trwa drugie czytanie prezydenckiego projektu ustawy o dodatku solidarnościowym, przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Dodatek ma wynieść 1,4 tys. zł miesięcznie i być przyznawany przez trzy miesiące dla osób zwolnionych z pracy po 31 marca. Projekt zakłada też podniesienie zasiłku dla bezrobotnych.

Reklama

"Pan prezydent od początku pandemii aktywnie włącza się w walkę z nią, w szczególności z niekorzystnymi skutkami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Przedstawiona inicjatywa stanowi uzupełnienie rozwiązań przyjętych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej" - powiedział Mucha.

Wskazał, że projekt został zapowiedziany przez prezydenta na początku maja i jest "elementem umowy programowej zawartej 5 maja 2020 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę z NSZZ Solidarność".

Uzasadniając projekt, Mucha wyjaśniał, że ustanawia on wsparcie dla osób, które utraciły pracę ze względu na kryzys spowodowany przez epidemię, a także na stałe podnosi wysokość zasiłku.

"Jestem przekonany, że to jest bardzo ważna, istotna ustawa, która polepsza sytuację tych wszystkich osób, które dzisiaj w skutek COVID-19 mają poczucie niepewności czy nie mają możliwości zaspokajania podstawowych niekiedy potrzeb życiowych bo zostały pozbawione jakichkolwiek dochodów" - powiedział Mucha.

"Nie ulega dla mnie wątpliwości, że zaproponowane przez pana prezydenta rozwiązania są potrzebne i oczekiwane społeczne" - zaznaczył.

Zdjęcie Adrian Zandberg / Jacek Domiński / Reporter

Adrian Zandberg: Miała być bomba, a wyszedł kapiszon

"Słuchaliśmy pana premiera, który mówił, żeby nie wracać do rządów Platformy Obywatelskiej. Do czasów, kiedy nikt nie dbał o ludzi, którzy tracą pracę. Kiedy nikt nie dbał o tych, którzy są wypchnięci na śmieciówki. Żeby nie wracać do czasów, kiedy płaciło się 3,50 za godzinę. I panie premierze, ja się z panem zgadzam - do tego, nie należy wracać, to błędy, których nie należy powtórzyć" - powiedział Zandberg.

Stwierdził, że rozumie, iż ustawa ma być dowodem na to, że obecna ekipa rządząca jest inna. "Spójrzmy ile wynosi zasiłek, ten podstawowy, który bezrobotny dostanie po trzech miesiącach. Zgodzicie się, że za PO był skandalicznie niski, bo wynosił ledwo 36 proc. płacy minimalnej. (...) Ile dostanie bezrobotny od tego ponoć prospołecznego rządu? Policzyłem. Po trzech miesiącach dostanie ni mniej ni więcej tylko 36 proc. płacy minimalnej, dokładnie tak samo jak za rządów liberałów" - mówił.

"Miała być bomba, a wyszedł trochę kapiszon" - ocenił. "Wyszła z tego zwykła, trochę zaległa waloryzacja zasiłku. I jak patrzę na puste krzesło, które pan prezydent opuścił, to myślę sobie, że może nie przypadkiem je opuścił. Te pieniądze to było za mało za Tuska (...) i to jest za mało teraz" - stwierdził.

"Komuś, kto stracił pracę trzeba realnie pomóc stanąć na nogi, a nie wpychać w długi u lichwiarza, a tym skończy się określenie zasiłku na zbyt niskim poziomie" - przekonywał. "To trzeba było zrobić inaczej i pokazywaliśmy wam, jak to zrobić. Parę tygodni temu złożyliśmy projekt ustawy o świadczeniu kryzysowym i tam jest to prosto i jasno przygotowane" - mówił, wyjaśniając, że świadczenie miałoby być połową ostatniej pensji.

"Myślałem, że przetrzymujecie nasza ustawę w zamrażarce, bo przyniesiecie coś naprawdę lepszego, a teraz wiemy jak jest i trzeba powiedzieć otwarcie - szału nie ma" - ocenił, podnosząc, że jest grupa osób, której dodatek nie będzie przysługiwał.

Zandberg zapowiedział, że Lewica poprze każda podwyżkę świadczeń dla osób, które tracą pracę, ale - jak zaznaczył - ustawa nie rozwiązuje problemu.

Łukasz Szumowski ochraniany przez SOP 1 / 5 "Potwierdzam, przyznano mi ochronę SOP" - potwierdził minister zdrowia w rozmowie z Interią. Źródło: East News Autor: Agencja SE udostępnij

Sylwester Tułajew: Chcemy działać szybko

Zabierając głos w imieniu klubu PiS Sylwester Tułajew zacytował słowa prezydenta Andrzeja Dudy z czwartkowego jego wpisu na Twitterze: "4 czerwca 1989 r. Polacy Solidarnie zagłosowali za wolną Polską. Solidarność, to wartość zawsze aktualna. Złożyłem projekt ustawy o dodatku solidarnościowym, żeby przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19. Będzie służył tym, którzy teraz potrzebują pomocy. Czyny, nie słowa!" Jak podkreślał wielokrotnie Tułajew, to właśnie czyny, a nie słowa świadczą o tym, że prezydent jest wiarygodny. Skutecznie realizuje złożone obietnice. Przypomniał, że prezydent 1 maja zapowiedział wsparcie dla osób, które straciły pracę w wyniku COVID-19. Zadeklarował to też w umowie programowej podpisanej ze Związkiem Zawodowym "Solidarność".

"Czyny nie słowa. Prezydent Duda udowadnia, że jest prezydentem wiarygodnym" - podkreślał wielokrotnie poseł. Przypomniał, że prezydent zauważył potrzebę podwyższenia kwoty dla bezrobotnych. Takie rozwiązanie właśnie znajduje się w dyskutowanym w Sejmie projekcie prezydenckim, poza - jego zdaniem - wieloma innymi istotnym rozwiązaniami.

"W art. 6, gdzie mówi się, że wypłata dodatku będzie następować w terminie nie dłuższym niż 7 dni. To pokazuje, że właśnie chcemy działać szybko. Szybko pomagać. Szybko wspierać te osoby, które potrzebują tej pomocy" - podkreśli i przypomniał też, że dodatek nie będzie podlegał też opodatkowaniu PIT, potrąceniom i egzekucji.

Zdjęcie Borys Budka i Katarzyna Lubnauer w Sejmie / Radek Pietruszka / PAP

Borys Budka: Prezydent sięgnął do naszych propozycji

"Cieszę się, że pan prezydent Andrzej Duda kolejny raz sięgnął do dobrych rozwiązań, które Koalicja Obywatelska proponowała już kilkanaście tygodni temu. Cieszę się, że pan prezydent Andrzej Duda wreszcie stara się rozumieć, co to jest prawdziwa solidarność, bo przez ostatnie pięć lat prezydentury Andrzej Dudy słowo solidarność zostało wypaczone" - podkreślił Budka.

Dodał, że prezydent przestawiała się jako człowiek, który przychodzi po to, by wsłuchać się w głos suwerena, a "jedynym głosem, w który wsłuchiwał się był głos prezesa z Nowogrodzkiej".

"Dzisiaj gdy panikuje w obliczu sondaży (...) prezentuje projekt ustawy, który jak w soczewce obrazuje wielką porażkę rządu premiera Morawieckiego" - stwierdził Budka. Przypomniał, że to premier obiecywał, że żadne miejsce pracy nie zostanie utracone, a teraz prezydent musi ratować, to co premier "zepsuł".

Zaznaczył, że solidarność jest potrzebna" To nie ma być tylko coś na potrzeby kampanii wyborczej" .

Wyliczył, że rząd i prezydent skorzystali pomysłów Koalicji Obywatelskiej np. 500 plus na każde dziecko, a przed wyborami europejskimi z 13. emerytury. " Teraz korzystacie z dobrego pomysłu Koalicji Obywatelskiej, tylko znowu robicie to za późno i robicie to w zły sposób" - stwierdził i dodał, że jedynym celem, który przyświeca temu projektowi, to "cel wyborczy".

"Mamy dość słabej prezydentury"

Budka zapytał też, odnosząc się do w kontekście pojęcia solidarności, czy prezydent solidaryzuje się z ministrem Szumowskim i jego rodziną, z opiekunami niepełnosprawnych, lekarzami, nauczycielami, polskimi pacjentami, "wszystkimi tymi, którzy byli przez ten rząd obrażani i niszczeni".

"Panie prezydencie jest pan niewiarygodny. Obiecał Pan, że Kurski zniknie z polskiej telewizji. Obiecał pan 2 mld zł dla polskich pacjentów" - przypomniał.

"Z Kurskim, czy bez Kurskiego pan już te wybory przegrał. Szkoda panie prezydencie, że nie ma pana tutaj z nami (...) Powinien przeprosić za swoich partyjnych kolegów, którzy z polskiego państwa zrobili Bizancjum, którzy w sposób haniebny dorabiają się na krzywdzie innych, którzy nawet w czasie pandemii potrafili bogacić się kosztem polskich podatników. Pan, panie prezydencie, jest twarzą tej złej zmiany. Pan panie prezydencie firmuje wszystko co najgorsze w tym rządzie" - mówił Budka.

Poseł zaznaczył, że prezydent korzysta z inicjatywy ustawodawczej, by "łapczywie próbować złapać dodatkowe głosy", ale to się nie uda. "Mamy dość słabej prezydentury. Chcemy silnego prezydenta dla wspólnej Polski" - podsumował.

Jacek Protasiewicz: Ten projekt to jałmużna

Poseł PSL-Kukiz'15 Jacek Protasiewicz odniósł się do słów Pawła Muchy, który uzasadniając projekt mówił, że dodatek będzie przysługiwał osobom, które straciły pracę na skutek epidemii. "Ujmując rzecz precyzyjniej, one straciły prace na skutek decyzji podjętej przez rząd (...) o ograniczeniu bądź zakazie prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej" - powiedział.

"Nie twierdzę, że te decyzje były bezzasadne, ale to była bezpośrednia przyczyna dla której ludzie tracili zatrudnienie. (...) Dlaczego przywołuję tę okoliczność? Bo ten dodatek, który z takim zadęciem ogłaszacie wynosi 2/3 płacy minimalnej. Czy naprawdę tak nisko traktujecie Polaków, że wtedy gdy tracili pracę, nawet nie zarabiali minimalnej pensji? (...) Gwarantuję, że zarabiali minimalną pensję, a pewnie więcej" - ocenił.

"Ogłaszana z takim przytupem propozycja dodatku solidarnościowego jest niczym więcej jak jałmużną. I to jałmużną, która budzi oburzenie również z tego powodu, ile czasu zajęło przygotowanie dość prostego projektu ustawy panu prezydentowi, jak rozumiem we współpracy z rządem" - powiedział.

W tym czasie, jak mówił, przygotowano cztery wersje tarczy antykryzysowej i "rząd zdążył w nich zadbać o zwolnienie z odpowiedzialności karnej urzędników państwowych kupujących maseczki bądź przyłbice od znajomych (...) i (...)ograniczyć kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w organizacji uczciwych, transparentnych wyborów prezydenckich". "Ale jakoś o nowych bezrobotnych, którzy stracili pracę na skutek rządowych decyzji nie pamiętał" - powiedział.

Protasiewicz wyraził przekonanie, że termin pojawienia się projektu ma związek z przesunięciem daty wyborów.

Zapowiedział jednocześnie, że klub poprze regulacje, bo jest tam "kilka rozwiązań sensownych".