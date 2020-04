We wtorek o godzinie 16:30 Sejm wznowił obrady. Izba zajmuje się projektami ustaw: rządowym o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz projektem PSL "o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej". Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z obrad.

Stanisław Tyszka, klub Koalicja Polska PSL Kukiz'15: To jest początek bardzo poważnej recesji w polskiej gospodarce. Dziś nasza gospodarka krwawi, a wy chcecie nakleić na nią drugi plasterek, proponując pseudo tarczę 2.0.





Hanna Gil-Piątek, Lewica: Zainicjujemy powołanie komisji nadzwyczajnej ds. spowolnienia gospodarczego oraz projektów rozwojowych Polska+.





- Nie mamy za grosz zaufania do tego, co proponuje rząd. 10 dni temu poparliśmy tarczę antykryzysową, tylko dlatego, żeby zobaczyć, że żadna z naszych poprawek nie została wzięta pod uwagę. Co więcej, pod osłoną nocy, rząd wrzucił poprawkę dotyczącą wyborów. Nie mamy do was zaufania, wielokrotnie nas oszukiwaliście. (...) Jakakolwiek poprawka zgłoszona przez opozycję, w tym cały szereg ważnych poprawek zgłoszonych przez Senat, została przez was odrzucona - mówi Dariusz Rosati.

- Kłamiecie na temat wsparcia ze strony Unii Europejskiej. Nawet KE zwróciła uwagę polskiemu rządowi, by nie przeinaczał faktów. Z tej mównicy padały oburzające słowa, że UE nie daje ani eurocenta - powiedział Rosati.

- Ponad połowa tego aktu prawnego to poprawki do poprzedniej ustawy, którą przyjęliśmy 10 dni temu - powiedział Rosati. Dodał, że to świadectwo "biegunki legislacyjnej".



Dariusz Rosati, KO: Mamy debatować o kolejnym projekcie rządowym, mamy wiec 1,5 godz. aktu prawnego, który liczy 140 stron, to już jest pewna tradycja pracy rządu. Poprzednie akty prawne były równie obszerne i mieliśmy równie mało czasu.

- W tej sali dochodzi permanentnie do naruszenia elementarnych standardów legislacyjnych, nie mamy opinii ekspertów, biura legislacyjnego, partnerów społecznych, dostajemy 24 godziny na przyjęcie bardzo rozbudowanego aktu prawnego, praktycznie bez możliwości dokonania wszechstronnej oceny jego skutków - powiedział.

Szef PSL upomina się o rolników. - Sytuacja rolników jest dramatyczna. Nie mają, gdzie sprzedawać produktów wynikających z sezonowości rolnictwa. Dziś powinny być żniwa dla branży kwiatowej, czy branży sprzedaży nowalijek - mówi.

- Może czekać nas lawinowy wzrost liczby osób bezrobotnych od miliona do dwóch milionów - mówi szef PSL, tłumacząc, że trzeba się na to przygotować już teraz.

- Wynagrodzenie minimalne powinno być wypłacane we wszystkich firmach, które mają przestój ekonomiczny, poniosły straty (...) 2600 zł wypłacane, dla każdego pracownika niezależnie od formy zatrudnienia. To są minimalne gwarancje bezpieczeństwa - proponuje szef PSL.

Kosiniak-Kamysz: Potrzebne jest monitorowanie oddziałów szczególnie zagrożonych - interny i geriatrii, DPS-ów i tam dostęp do testów na koronawirusa powinien być jak najszybszy. Dodatki dla pracowników ochrony zdrowia - kolejna sprawa, która jest związana z ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym. Takie dodatki wprowadza nasza tarcza antykryzysowa.

Teraz projekt PSL-u "prawdziwej tarczy antykryzysowej" przedstawia szef tej partii Władysław Kosiniak-Kamysz.



Maląg przedstawiła garść statystyk. Do ZUS dotychczas wpłynęło 340 tys. wniosków o zwolnienie ze składki ZUS; 56 tys. wniosków na postojowe; około 31 tys. wniosków na mikropożyczki.

- W sumie złożono wnioski na 700 mln zł - powiedziała.

Minister Marlena Maląg: Zależy nam na tym, żeby realne wsparcie było kierowane do polskich przedsiębiorców.(...) Statystyki bezrobocia za marzec nie odzwierciedlają sytuacji, jaką za chwilę będziemy mieć w kraju.



Jak powiedziała, przybywa osób bezrobotnych.



- Chcemy bronić miejsc pracy obywateli i ratować polskie firmy - zapewnia Schreiber.



Szef KSRM poinformował, że w uzupełnieniu "tarczy" znalazło się m.in. rozszerzenie zwolnień z ZUS-u także na przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników i wydłużenie do trzech miesięcy wsparcia dla osób na umowach cywilnoprawnych.

- Zamiast jednorazowej pomocy zwiększamy to o trzykrotność. Czyli trzy razy po te 2 tys. zł będzie można sięgnąć w przypadku postojowego - mówi Schreiber.

Łukasz Schreiber prezentuje w Sejmie rządowy projekt o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Schreiber odnosząc się do projektu rządowego, tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 poinformował, że jest to "komplementarne rozszerzenie działań przygotowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego".

Przypomnijmy, że drugim dyskutowanym projektem będzie projekt PSL. Przewiduje on m.in. zawieszenie poboru podatków oraz zaliczek na podatki od wszystkich firm oraz wprowadzenie pełnej dobrowolności w płaceniu przez nie składek na ubezpieczenia społeczne. Odprowadzenie podatków lub niepobranych zaliczek na podatki nastąpiłoby nie wcześniej niż 90 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego. Zdaniem projektodawców, odroczenie terminu płacenia podatków powinno być wstępem do abolicji dla przedsiębiorców, obejmującej wszystkie lub większość danin publiczno-prawnych za okres pandemii. Wnioskodawcy przewidują, że straty w budżecie samorządów z tego wynikające, pokryłby budżet państwa.

Posłowie wnoszą wnioski formalne.



Borys Budka: Wnoszę o przerwę, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o projekty ustaw, które od wielu tygodni leżą w tej Izbie. Po pierwsze Senat RP już dawno zawnioskował, by objąć zasiłkami opiekuńczymi również rodziców dzieci do 15. roku życia oraz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Obrady prowadzi wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS).





Sejm wznowił obrady.



Sprawozdawcą rządowego projektu ustawy z "tarczy antykryzysowej" jest szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Tuż przed posiedzeniem Schreiber podkreślił, że projekt jest uzupełnieniem "tarczy antykryzysowej" i ma służyć m.in. ochronie miejsc pracy. Poinformował, że w uzupełnieniu "tarczy" znalazło się m.in. rozszerzenie zwolnień z ZUS-u także na przedsiębiorców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników i wydłużenie do trzech miesięcy wsparcia dla osób na umowach cywilnoprawnych. Ponadto w projekcie znalazł się zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Więcej szczegółów tutaj

Sejm opowiedział się za głosowaniem korespondencyjnym

Przypomnijmy, że Sejm rozpoczął obrady w poniedziałek, uchwalając ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Według nowych przepisów, w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Jej projekt w poniedziałek po południu złożył w Sejmie klub PiS. Głosowania w tej sprawie zakończyły się w poniedziałek po godz. 22.